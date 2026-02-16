Ολοένα και πείθει περισσότερους!

Ολοένα και περισσότεροι πείθονται ότι η Ομόνοια είναι το πρώτο και αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κατακτήσει τον φετινό τίτλο. Η όγδοη σερί νίκη στο πρωτάθλημα –εύκολα, με 3-0 επί της Ένωσης– και σε συνάρτηση με τις απώλειες της ομάδας που ήταν πιο κοντά της (σ.σ. έχασε η ΑΕΚ από τον Απόλλωνα) έδωσαν το δικαίωμα στους πράσινους της Λευκωσίας να ανοίξουν τις αποστάσεις από τους διώκτες τους. Το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ, μετά τη 22η αγωνιστική, έχοντας 54 βαθμούς είναι οκτώ βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ και εννέα από τον Απόλλωνα. Μία διαφορά που καμία ομάδα, από τον καιρό που θεσπίστηκαν τα πλέι οφ, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μέχρι τη 22η της σεζόν, για αυτό και αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Γεμάτο πρόγραμμα

Πλέον, η Ομόνοια χρειάζεται, τόσο στις αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος όσο και στη συνέχεια στα πλέι οφ της διοργάνωσης, να κάνει σωστή διαχείριση για να διατηρηθεί μέχρι τέλους στο ψηλότερο σκαλοπάτι. Θυμίζουμε ότι στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές της α’ φάσης του πρωταθλήματος οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά τους ΑΠΟΕΛ (εκτός), Απόλλωνα (εντός), Ομόνοια Αρ. (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός). Το παιχνίδι απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο είναι ορισμένο για την επόμενη Κυριακή, ενδιάμεσα στις δυο αναμετρήσεις με τη Ριέκα για τη νοκ άουτ φάση του Conference League.

Συνεχίζεται η «κόντρα»

Παράλληλα με τη συνέχεια του σερί νικών για την Ομόνοια, συνεχίζεται και η «κόντρα» μεταξύ των δύο πρώτων σκόρερ. Όχι μόνο στη δική της λίστα αλλά γενικότερα στο πρωτάθλημα. Ο Σεμέδο έφθασε πρώτος στα 15 τέρματα, ευστοχώντας στο πέναλτι με το οποίο άνοιξε το σκορ απέναντι στην Ένωση, για να έρθει λίγο αργότερα, στο 59’, ο Μαέ να κάνει το 2-0 και να ανεβεί κι αυτός στα 15 γκολ. Έτσι, οι δυο παίκτες της Ομόνοιας οδηγούν την κούρσα στη μάχη για τον πρώτο σκόρερ της φετινής σεζόν. Το άλλο γκολ των πρασίνων πέτυχε ο Ευάγγελος Ανδρέου, για τον οποίο ήταν το δεύτερο στην τρέχουσα περίοδο.