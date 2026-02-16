ΑΠΟΦΑΣΗ: Η ΚΟΠ χαρακτηρίζει θετική την παρουσία των Κύπριων διαιτητών, αλλά θα φέρνει ξένους!

Με ανακοίνωσή της η ΚΟΠ, αν και χαρακτηρίζει θετική την παρουσία των Κύπριων διαιτητών εντός αγωνιστικού χώρου, αναφέρει ότι πάρθηκε απόφαση όπως ορίζονται ξένοι διαιτητές, όπου κρίνεται αναγκαίο. Μία θέση που απαιτήθηκε πολλές φορές από διάφορες ομάδες κι εξ όσων φαίνεται η Ομοσπονδία λύγισε στις πιέσεις.

Η ανακοίνωση:

Με την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, καταγράφεται το σημαντικό γεγονός στη διαιτησία ότι μέχρι σήμερα οι ορισμοί διαιτητών εντός αγωνιστικού χώρου αφορούσαν αποκλειστικά Κύπριους διαιτητές.

Η γενική παρουσία των Κύπριων διαιτητών κατά την φετινή χρονιά αξιολογείται ως θετική και δημιουργεί προοπτικές για περαιτέρω βελτίωση.

Η απόδοσή τους συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής τους στην αγωνιστική δράση της Ά κατηγορίας, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες.

Καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου υπήρξε η στάση του Αρχιδιαιτητή Αντόνιο Νταμάτο, ο οποίος ενστερνίστηκε τη στρατηγική επιλογή της ΚΟΠ και την εφάρμοσε με συνέπεια.

Ενώ διανύουμε το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος και ενόψει της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τους ορισμούς, ενημέρωσε την ηγεσία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ότι θα προχωρήσει, όπου αυτό κρίνεται αγωνιστικά αναγκαίο, σε ορισμούς ξένων διαιτητών και εντός αγωνιστικού χώρου, πέραν των ορισμών ξένων στο VAR.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στηρίζει πλήρως τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας στο έργο του και του παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικότητα.

Σημειώνουμε πως η αξιοποίηση ξένων διαιτητών σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αμφισβήτηση των Κύπριων διαιτητών. Αντίθετα, απώτερος στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση της κυπριακής διαιτησίας, αντάξιας του συνεχώς αναπτυσσόμενου κυπριακού ποδοσφαίρου.