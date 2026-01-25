ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Τοπ επιπέδου τα γκολ μας, φανταστικός ο Μαέ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπεργκ: «Τοπ επιπέδου τα γκολ μας, φανταστικός ο Μαέ»

Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το τέλος του αγώνα της Ομόνοιας με τον Άρη και τη νίκη των πρασίνων με 5-3 στο «Αλφαμέγα»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη σημερινή νίκη. Ξέραμε ότι μετά το αποτέλεσμα του Άρη στο κύπελλο, θα ήταν δύσκολο. Ήταν δυνατός ο Άρης, όμως ξεχώρισε η ποιότητα του παιχνιδιού μας και τα γκολ μας που ήταν τοπ επιπέδου. Δεχθήκαμε τρία γκολ κάτι που δεν το συνηθίζουμε. Οι δύο ομάδες ήταν αποτελεσματικές, παρά τα πολλά γκολ δεν υπήρξαν ευκαιρίες. Δεν κοιτάζουμε τόσο πολύ τα αποτελέσματα των άλλων, η προσοχή μας είναι στη δικιά μας ομάδα».

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη ποιότητα που δείξαμε στα γκολ μας. Εξαιρετικές συνεργασίες, ο Ράιαν Μαέ ήταν φανταστικός, η ομάδα του έδωσε την ευκαιρία να σκοράρει. Ο Άρης είναι καλή ομάδα με ταχύτητα, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που είχαμε αυτό το ξεκίνημα. Το πρώτο γκολ ανάγκασε τον Άρη να ρισκάρει. Τα τρία γκολ που δεχθήκαμε δεν είναι συχνό φαινόμενο για την ομάδα μας. Θα πρέπει να πιστώσουμε και τον Άρη, είναι επιθετική ομάδα, έγινε καλό ματς - ποιοτικό. Σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο ματς, είμαστε στα μισά της διαδρομής, έχουμε και κύπελλο και Ευρώπη ενδιάμεσα, συγκεντρωνόμαστε μόνο στο επόμενο». 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κυρία με τα… όλα της η Γιουβέντους, καθάρισε με τριάρα τη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ξέφυγε η Ομόνοια, στο ξοπίσω της η ΑΕΚ και η ανάσα της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με «διπλό» Παυλίδη η Μπενφίκα... σκόρπισε την Εστρέλα Αμαδόρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Το αν θα φύγω είναι δικό μου δικαίωμα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα είπε με τον κόσμο του Άρη μετά την βαριά ήττα ο Βανά

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έκρηξη χαράς μετά το διπλό!

ΑΕΚ

|

Category image

Θελάδες: «Η ομάδα δεν άξιζε την ήττα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Τοπ επιπέδου τα γκολ μας, φανταστικός ο Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Κόλλησε» στο μηδέν με τον Κέρκεζ ο ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Πάρτι στο πέταλο μετά την πεντάρα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απόλλων, Εθνική... ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Υπέροχη εμφάνιση, αξίζαμε το αποτέλεσμα»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το show του Μαέ στο Κολόσσι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το τεράστιο διπλό της ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλωσε το «Αλφαμέγα» με αδίστακτο Ράιαν Μαέ η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη