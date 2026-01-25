Μπεργκ: «Τοπ επιπέδου τα γκολ μας, φανταστικός ο Μαέ»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη σημερινή νίκη. Ξέραμε ότι μετά το αποτέλεσμα του Άρη στο κύπελλο, θα ήταν δύσκολο. Ήταν δυνατός ο Άρης, όμως ξεχώρισε η ποιότητα του παιχνιδιού μας και τα γκολ μας που ήταν τοπ επιπέδου. Δεχθήκαμε τρία γκολ κάτι που δεν το συνηθίζουμε. Οι δύο ομάδες ήταν αποτελεσματικές, παρά τα πολλά γκολ δεν υπήρξαν ευκαιρίες. Δεν κοιτάζουμε τόσο πολύ τα αποτελέσματα των άλλων, η προσοχή μας είναι στη δικιά μας ομάδα».

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη ποιότητα που δείξαμε στα γκολ μας. Εξαιρετικές συνεργασίες, ο Ράιαν Μαέ ήταν φανταστικός, η ομάδα του έδωσε την ευκαιρία να σκοράρει. Ο Άρης είναι καλή ομάδα με ταχύτητα, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που είχαμε αυτό το ξεκίνημα. Το πρώτο γκολ ανάγκασε τον Άρη να ρισκάρει. Τα τρία γκολ που δεχθήκαμε δεν είναι συχνό φαινόμενο για την ομάδα μας. Θα πρέπει να πιστώσουμε και τον Άρη, είναι επιθετική ομάδα, έγινε καλό ματς - ποιοτικό. Σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο ματς, είμαστε στα μισά της διαδρομής, έχουμε και κύπελλο και Ευρώπη ενδιάμεσα, συγκεντρωνόμαστε μόνο στο επόμενο».