Σ. Παπασταύρου: Επίτευξη ρεκόρ και κοινωνικό αποτύπωμα – Η επόμενη πρόκληση είναι το 2026

Τον απολογισμό του για το 2025 έκανε με ανάρτησή του ο ισχυρός άντρας της Ομόνοιας Σταύρος Παπασταύρου. Αναλυτικά:

«Άλλη μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και συναισθήματα ολοκληρώνεται. Το 2025 ήταν ένα έτος κατά το οποίο καταφέραμε - με οργάνωση, δουλειά και προσπάθεια - να πετύχουμε σημαντικά πράγματα και παράλληλα να θέσουμε τις βάσεις για ένα ακόμη καλύτερο 2026. Ο βαθμολογικός πίνακας μας βρίσκει στη 2η θέση, κοντά στην κορυφή, έχοντας την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Στην Ευρώπη προκριθήκαμε για 5η φορά σε φάση Ομίλων, ενώ για δεύτερη σερί σεζόν περάσαμε στους «24» του UEFA Conference League, σημειώνοντας ρεκόρ στην ιστορία μας σε συγκομιδή βαθμών μιας σεζόν και πενταετίας. Η ομάδα με το ποδόσφαιρο που παίζει αφήνει υποσχέσεις και δείχνει ότι μπορεί για ακόμη περισσότερα και την κορυφή, ικανοποιεί τον κόσμο και κερδίζει την αναγνώριση της κοινής γνώμης.

Πέρα από το αγωνιστικό, υπάρχουν και αρκετά άλλα σημαντικά σημεία αναφοράς. Η ίδρυση και λειτουργεία του ΟΜΟΝΟΙΑ Foundation αποτελεί για εμάς ορόσημο, καθώς η διαχρονική κοινωνική προσφορά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πλέον απέκτησε ταυτότητα, δομή, οργάνωση και γίνεται ακόμη πιο μαζική και ουσιαστική. Με τη βοήθεια των χορηγών, δωρητών και του κόσμου μας ήδη έχουμε επιτελέσει σημαντικό έργο και προσβλέπουμε σε ακόμη πιο πολλά. Αρκετή πρόοδος σημειώθηκε και στα έργα υποδομής. Έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη φάση αναβάθμισης του «Ηλίας Πούλλος» με νέες σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση πλήρους ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των παλαιών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, έχουμε προχωρήσει αρκετά και τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν την ανέγερση του ιδιόκτητου γηπέδου μας και των υπόλοιπων έργων που θα γίνουν στην περιοχή και μέσα στο νέο έτος θα είμαστε σε θέση να δώσουμε εικόνα στο όλο εγχείρημα.

Επίσης, το OMONOIA TV μπήκε στο 2ο χρόνο παρουσίας του, παρουσιάζει πλούσιο πρόγραμμα και γίνεται μέρος της καθημερινότητάς μας. Άφησα τελευταίο τον κόσμο μας. Για ακόμη μια χρονιά ήταν δίπλα στην ομάδα, 12ος παίκτης εντός και εκτός Κύπρου. Αποκορύφωμα ήταν όσα ζήσαμε στη Βιέννη, μοναδικές στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Αυτός ο κόσμος αξίζει τα καλύτερα και αυτό επιδιώκουμε. Μπαίνουμε αποφασιστικά στο 2026. Με υψηλές απαιτήσεις και μεγάλες φιλοδοξίες. Μοναδικός μας στόχος είναι, μαζί, να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε την ΟΜΟΝΟΙΑ εντός και εκτός γηπέδου, όπως ακριβώς της αρμόζει. Εύχομαι σε όλους να περάσετε όμορφα αυτές τις γιορτινές μέρες, δίπλα από τα αγαπημένα σας πρόσωπα! Καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος!»