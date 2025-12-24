Κινήσεις με φόντο και τη νέα σεζόν

Κυρίως για να μπουν σωστές βάσεις τη νέα σεζόν αφού φέτος η Ένωση είναι ουσιαστικά στη Β΄ Κατηγορία. Έχει μόλις έναν βαθμό έπειτα από 15 αγώνες.

Αρχικά, έδειξε την πόρτα εξόδου σε οκτώ παίκτες. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά στα χρονικά των βυσσινί που αποδεσμεύονται τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές τον Ιανουάριο. Πρόκειται για τους Κάναντι, Έντσον, Ντίρα, Λόχαν, Ροντρίκο, Λάτσα, Κούστερ, Μπαλούα.

Η δεύτερη σημαντική κίνηση ήταν η επιλογή προπονητή, με τον Μπόγιαν Μαρκόφσκι να είναι ο νέος τιμονιέρης, τον οποίο ο Κοσμάς είχε παίκτη στην Αγία Νάπα. Στο μεταξύ, θα γίνουν κινήσεις ενίσχυσης με φόντο τη νέα σεζόν. Έχει μάλιστα κάνει επαφές με μερικούς ποδοσφαιριστές.