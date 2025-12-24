Κινήσεις με φόντο και τη νέα σεζόν

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Ο Γιώργος Κοσμάς επέστρεψε εξ ολοκλήρου στον παλιό του ρόλο, αυτόν του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος και προσπαθεί να σουλουπώσει την κατάσταση.

Κυρίως για να μπουν σωστές βάσεις τη νέα σεζόν αφού φέτος η Ένωση είναι ουσιαστικά στη Β΄ Κατηγορία. Έχει μόλις έναν βαθμό έπειτα από 15 αγώνες. 

Αρχικά, έδειξε την πόρτα εξόδου σε οκτώ παίκτες. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά στα χρονικά των βυσσινί που αποδεσμεύονται τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές τον Ιανουάριο. Πρόκειται για τους Κάναντι, Έντσον, Ντίρα, Λόχαν, Ροντρίκο, Λάτσα, Κούστερ, Μπαλούα. 

Η δεύτερη σημαντική κίνηση ήταν η επιλογή προπονητή, με τον Μπόγιαν Μαρκόφσκι να είναι ο νέος τιμονιέρης, τον οποίο ο Κοσμάς είχε παίκτη στην Αγία Νάπα. Στο μεταξύ, θα γίνουν κινήσεις ενίσχυσης με φόντο τη νέα σεζόν. Έχει μάλιστα κάνει επαφές με μερικούς ποδοσφαιριστές.

