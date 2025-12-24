ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ψάχνει το συμβόλαιο του Τσιμίκα για διακοπή δανεισμού η Ρόμα»

Δημοσιευτηκε:

Ο ιταλικός Τύπος αναφέρονται στην υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα, τις σκέψεις του Γκασπερίνι και την απόφαση της Ρόμα να μην τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Ο «Τσίμι» φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από τη Ρόμα, έπειτα από μόλις μερικούς μήνες κατά τους οποίους μετακόμισε από τη Λίβερπουλ στην αιώνια πόλη, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα τα φανταζόταν ο Έλληνας μπακ.

«Ψάχνουν το συμβόλαιό για να βρουν αν υπάρχει όρος για διακοπή του δανεισμού, με τον Γκασπερίνι να μην έχει κανένα πρόβλημα να χάσει τον Greek Scouser από τις επιλογές του για το αριστερό άκρο της άμυνας. Άλλωστε, εκεί βρίσκονται οι Ανχελίνο και Ρενστς» τονίζει η Gazzetta dello Sport και συνεχίζει:

«Αν δεν υπάρχει όρος διακοπής του δανεισμού, η Λίβερπουλ θα φροντίσει να έχει έτοιμη εναλλακτική λύση για να ξαναστείλει κάπου τον Τσιμίκα προτού συζητήσει με τη Ρόμα».

 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

