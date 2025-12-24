«Ψάχνει το συμβόλαιο του Τσιμίκα για διακοπή δανεισμού η Ρόμα»

Ο «Τσίμι» φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από τη Ρόμα, έπειτα από μόλις μερικούς μήνες κατά τους οποίους μετακόμισε από τη Λίβερπουλ στην αιώνια πόλη, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα τα φανταζόταν ο Έλληνας μπακ.

«Ψάχνουν το συμβόλαιό για να βρουν αν υπάρχει όρος για διακοπή του δανεισμού, με τον Γκασπερίνι να μην έχει κανένα πρόβλημα να χάσει τον Greek Scouser από τις επιλογές του για το αριστερό άκρο της άμυνας. Άλλωστε, εκεί βρίσκονται οι Ανχελίνο και Ρενστς» τονίζει η Gazzetta dello Sport και συνεχίζει:

«Αν δεν υπάρχει όρος διακοπής του δανεισμού, η Λίβερπουλ θα φροντίσει να έχει έτοιμη εναλλακτική λύση για να ξαναστείλει κάπου τον Τσιμίκα προτού συζητήσει με τη Ρόμα».