Ο Άρης παλεύει μαζί με Ρώσους και Τούρκους για Τσάλοφ

Στο μεταγραφικό προσκήνιο ενόψει Ιανουαρίου βρίσκεται το όνομα του Φέντορ Τσάλοφ, με τον Άρη να εμφανίζεται ανάμεσα στις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ο 27χρονος Ρώσος επιθετικός δεν κατάφερε μέχρι στιγμής να πείσει τον Λουτσέσκου, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του.

Δημοσιεύματα από τη Ρωσία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον συλλόγων από Ρωσία και Τουρκία για τον Τσάλοφ, με τον Άρη να συγκαταλέγεται, επίσης, ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.