Γιασικεβίτσιους για το πρόγραμμα: «Οι παίκτες είναι απλώς τελειωμένοι»

Η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να κερδίσει την Μπαρτσελόνα για την 18η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο στις δηλώσεις του ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στάθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που υπάρχει.

Τόνισε πως οι συνεχόμενοι αγώνες κουράζουν τους παίκτες, οι οποίοι βρίσκονται στο αποκορύφωμα της εξάντλησης.

Αναλυτικά είπε:

«Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο μπάσκετ γενικότερα, δεν μπορούμε να παίξουμε πέντε παιχνίδια σε εννέα ημέρες, και κατά τη διάρκεια της σεζόν υπάρχουν τέσσερις τέτοιες συνεχόμενες συνεχόμενες χρονιές. Σε ορισμένες καταστάσεις, οι παίκτες είναι απλώς "τελειωμένοι", στο μυαλό και στο σώμα, βρίσκονται στο αποκορύφωμα της εξάντληση.

Ο Ουίλμπεκιν πήγε στον γιατρό. Θα δούμε αν μπορεί να επιστρέψει σύντομα στο γήπεδο και να ξεκινήσει κάποια μπασκετική προπόνηση. Ο Γιάντουνεν πιθανότατα χρειάζεται μερικές μέρες ακόμα. Νομίζω ότι ο Μπιτίμ πιθανότατα θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες».

sdna.gr