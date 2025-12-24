ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τραγικός θάνατος για Γερμανό ποδοσφαιριστή: Έπεσε από λιφτ σε χιονοδρομικό κέντρο

Τραγικός θάνατος για Γερμανό ποδοσφαιριστή: Έπεσε από λιφτ σε χιονοδρομικό κέντρο

Ο 34χρονος Σεμπάστιαν Χέρτνερ έχασε τη ζωή του σε χιονοδρομικό κέντρο στο Μαυροβούνιο, όταν έπεσε από ύψος 70 μέτρων.

Τραγικό θάνατο βρήκε Γερμανός ποδοσφαιριστής, που παραθέριζε στο Μαυροβούνιο μαζί με τη σύζυγό του. Ο Σεμπάστιαν Χέρτνερ βρισκόταν στο χιονοδρομικό κέντρο στο Σάβιν Κουκ και επέβαινε σε λιφτ, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το κάθισμα υποχώρησε και έπεσε στο αμέσως προηγούμενο, με τον 34χρονο να πέφτει από ύψος 70 μέτρων!

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Στουτγκάρδης, της Σάλκε, της Άουε, της Ντάρμσταντ και της Μόναχο 1860 μεταξύ άλλων έχασε τη ζωή του μπροστά στην έντρομη σύζυγό του, η οποία εγκλωβίστηκε στο λιφτ και εντέλει διασώθηκε έχοντας σπάσει το πόδι της.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής (21/12), με τις τοπικές αρχές να ερευνούν την υπόθεση και το λιφτ να έχει σταματήσει τη λειτουργία του.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

