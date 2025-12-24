ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

Φέτος, η Μπαρτσελόνα κατάφερε το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος στην ιστορία της, σημειώνοντας γκολ σε 53 συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Το σερί ξεκίνησε μετά από μια ήττα με 0-1 από τη Λεγκανές στις 15 Δεκεμβρίου 2024 και ολοκληρώθηκε με μια ήττα με 0-3 από την Τσέλσι στο Champions League στις 25 Νοεμβρίου 2025.

 

Προηγουμένως, το μεγαλύτερο σερί σκορ της Μπαρτσελόνα ήταν 44 παιχνίδια, από τον Νοέμβριο του 1942 έως τον Φεβρουάριο του 1944.

 

 Στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου γενικότερα, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει να επιδείξει ένα μεγαλύτερο τέτοιο σερί το 2016-17 υπό τον Ζινεντίν Ζιντάν - 73 παιχνίδια.

 Επίσης η Μπαρτσελόνα έχει ένα συγκεκριμένο σερί σκοραρίσματος στη La Liga, τώρα σε 38 παιχνίδια. Αυτό απέχει ακόμα αρκετά από το εθνικό ρεκόρ, το οποίο κατέχει η ίδια με 64 αγώνες πρωταθλήματος.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λορέντσο Πιρόλα για όλους και για όλα

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Η φαουλάρα του Μαρίν είναι υποψήφια για καλύτερο γκολ της League Phase του Conference

Ελλάδα

|

Category image

Κινήσεις με φόντο και τη νέα σεζόν

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις για την Μπουρκίνα Φάσο για μία ονειρική πρεμιέρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φερέρο αποκάλυψε τον λόγο του «διαζυγίου» με τον Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνάντηση κορυφής στην Αγγλία - Τετ α τετ μάνατζερ Σαλάχ και Λίβερπουλ για το μέλλον της συνεργασίας τους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλησιάζει ο Χόνγκλα για τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Σ. Παπασταύρου: Επίτευξη ρεκόρ και κοινωνικό αποτύπωμα – Η επόμενη πρόκληση είναι το 2026

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γιασικεβίτσιους για το πρόγραμμα: «Οι παίκτες είναι απλώς τελειωμένοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Τραγικός θάνατος για Γερμανό ποδοσφαιριστή: Έπεσε από λιφτ σε χιονοδρομικό κέντρο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Super Cup: MVP του τελικού η Ζακχαίου!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Άρης παλεύει μαζί με Ρώσους και Τούρκους για Τσάλοφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Χαβιέρ Σιβέριο είναι ο αντί-Αντερέγκεν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Ψάχνει το συμβόλαιο του Τσιμίκα για διακοπή δανεισμού η Ρόμα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη