Το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

Το σερί ξεκίνησε μετά από μια ήττα με 0-1 από τη Λεγκανές στις 15 Δεκεμβρίου 2024 και ολοκληρώθηκε με μια ήττα με 0-3 από την Τσέλσι στο Champions League στις 25 Νοεμβρίου 2025.

Προηγουμένως, το μεγαλύτερο σερί σκορ της Μπαρτσελόνα ήταν 44 παιχνίδια, από τον Νοέμβριο του 1942 έως τον Φεβρουάριο του 1944.

Στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου γενικότερα, μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει να επιδείξει ένα μεγαλύτερο τέτοιο σερί το 2016-17 υπό τον Ζινεντίν Ζιντάν - 73 παιχνίδια.

Επίσης η Μπαρτσελόνα έχει ένα συγκεκριμένο σερί σκοραρίσματος στη La Liga, τώρα σε 38 παιχνίδια. Αυτό απέχει ακόμα αρκετά από το εθνικό ρεκόρ, το οποίο κατέχει η ίδια με 64 αγώνες πρωταθλήματος.

