Super Cup: MVP του τελικού η Ζακχαίου!

Η Ζακχαίου πέτυχε 21 πόντους με 13/16 επιθέσεις, 1 άσσο και 7 μπλοκ, αποτελώντας την πολυτιμότερη παίκτρια του Πανιωνίου στην ιστορική κατάκτηση του Super Cup.

Με τη λήξη του χθεσινού αγώνα η συμπατριώτης μας αθλήτρια δεν έκρυψε την συγκίνησή της, καθώς φέτος επέστρεψε από έναν σοβαρό τραυματισμό με αποτέλεσμα να χάσει όλη την περσινή σεζόν.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα μου. Δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό και δόξα τον Θεό πήγε καλά. Είναι μεγάλο πράγμα για εμάς αυτό», δήλωσε.