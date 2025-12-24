Πλησιάζει ο Χόνγκλα για τον Άρη

Με καθυστέρηση έξι μηνών είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί ο γάμος του Μάρτιν Χόνγκλα με τον Άρη. Το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να μην έγινε λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων, όμως τώρα όλα δείχνουν ότι ο 27χρονος διεθνής Καμερουνέζος μέσος θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Το τάιμινγκ μοιάζει ιδανικό και για τις δυο πλευρές. Ο παίκτης δεν παίζει φέτος πολύ, για την ακρίβεια ελάχιστα αφού έχει τέσσερις όλες κι όλες συμμετοχές με τελευταία στις 28 Σεπτεμβρίου κόντρα στην Ουέσκα, το συμβόλαιό του είναι από τα πιο ακριβά στην ισπανική ομάδα που θα ήθελε πολύ να ανοίξει χώρο στο σάλαρι και να τον παραχωρήσει δανεικό με οψιόν αγοράς μιας και το συμβόλαιό του λήγει το 2027.

Ο Άρης από την άλλη τον έχει βάλει στο μάτι από το καλοκαίρι που υπήρξε μαζί με τον Γκρουέσο, ο διακαής πόθος του Ρουμπέν Ρέγες. Τον έχει τσεκάρει δηλαδή και θεωρεί ότι ταιριάζει σε αυτό που ζητάει ο Μανόλο Χιμένεθ για τη θέση του αμυντικού μέσου. Άλλωστε στην καριέρα του σε Γρανάδα, Αντβέρπ, Ελλάς Βερόνα, Βαγιαδολίδ και Καρπάτι Λβιβ έχει αγωνιστεί 116 φορές ως εξάρι, 44 ως οκράρι και άλλες 48 φορές ως κεντρικός αμυντικός (έχει ύψος 1,82). Η πιο πρόσφατη εμφάνισή του ήταν με την Εθνική Καμερούν κόντρα στο Κονγκό στις 13 Νοεμβρίου. Ο Χόνγκλα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του τη δύναμη, χρησιμοποιώντας τα σωματικά του προσόντα για να αναχαιτίζει τις επιθέσεις του αντίπαλου, αλλά δεν διστάζει να σουτάρει από μακρινή απόσταση αλλά να ψάχνει και τις μακρινές μπαλιές στην επίθεση.

Ο Ρέγες που βρίσκεται για τις γιορτές στην Ισπανία είναι σε ανοικτή γραμμή τόσο με τον παίκτη που είναι θετικός στο να έρθει στην Ελλάδα όσο και με τη Γρανάδα πιέζοντας να επιτευχθεί η συμφωνία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ώστε ο διεθνής Καμερουνέζος να έρθει στη Θεσσαλονίκη.

athletiko.gr