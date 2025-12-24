ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φέρνει και τρίτο παίκτη ο Ολυμπιακός στην Κύπρο - Η θέση που αγωνίζεται

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Συνεχίζεται η ενίσχυση των μαυροπρασίνων.

Μετά την απόκτηση του Ρίτσι Ομορόβα και την προχωρημένη υπόθεση του Ζαν Φελίπε, ο Ολυμπιακός συνεχίζει δυναμικά τις κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι και στρέφει πλέον την προσοχή του στην ενίσχυση του κέντρου της άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι μαυροπράσινοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με κεντρικό αμυντικό με στόχο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή το συντομότερο δυνατό.

Στόχος της τεχνικής ηγεσίας είναι ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ και, αν είναι δυνατόν, να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Άρη στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής (04/01/2016).

Η απόκτηση στόπερ αποτελούσε μία από τις βασικές προτεραιότητες των ιθυνόντων του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Κωστή να επιδιώκει την προσθήκη μεγαλύτερης αξιοπιστίας στο ανασταλτικό κομμάτι.

Οι επαφές βρίσκονται σε καλό δρόμο και αναμένονται εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

