Συνάντηση κορυφής στην Αγγλία - Τετ α τετ μάνατζερ Σαλάχ και Λίβερπουλ για το μέλλον της συνεργασίας τους

Αφού επέκρινε δημόσια τον σύλλογο και τον προπονητή Άρνε Σλοτ , λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν απολαμβάνει αρκετό σεβασμό από την πλευρά τους, ο Μοχάμεντ Σαλάχ απομακρύνθηκε προσωρινά από την πρώτη ομάδα και έχασε τον αγώνα του Champions League εναντίον της Ίντερ.

Αν και ο Άρνε Σλοτ δεν απάντησε πλήρως στο ερώτημα αν έλαβε προσωπική συγγνώμη από τον Αιγύπτιο, ο μέσος της Λίβερπουλ, Κούρτις Τζόουνς, είπε ότι ο «Φαραώ» ανέλαβε την ευθύνη για τα λόγια του μπροστά σε όλους τους συμπαίκτες του.

Αυτό το διάστημα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται με την εθνική του ομάδα στου Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στην πρεμιέρα της Αιγύπτου εναντίον της Ζιμπάμπουε, ο αστέρας της Λίβερπουλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σκοράροντας το νικητήριο γκολ που εξασφάλισε τη νίκη με 2-1 για τη χώρα του. Αλλά ενώ ο Σαλάχ επικεντρώνεται αποκλειστικά στον αγωνιστικό χώρο, το μέλλον του εκτός γηπέδου εισέρχεται σε μια πολύ δύσκολη φάση.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ, Ρίτσαρντ Χιουζ, έχει προγραμματίσει μια κρίσιμη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον ατζέντη του παίκτη, Ράμι Αμπάς. Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενώ ο Σαλάχ αγωνίζεται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ένα σημάδι της επιθυμίας του αγγλικού συλλόγου να διευκρινίσει μια ολοένα και πιο περίπλοκη κατάσταση.

Ο θόρυβος γύρω από τον Σαλάχ, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί επίμονα με ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ενόψει της νέας χρονιάς, έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Ο Ομάρ Μουγκάρμπελ, Διευθύνων Σύμβουλος της κορυφαίας κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας, μίλησε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής Ποδοσφαίρου.

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ευπρόσδεκτος στο Saudi League. Ενώ οι σύλλογοι είναι άμεσα υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις με τους παίκτες, είναι αναμφισβήτητο ότι ο Σαλάχ είναι ένας από τους κύριους στόχους μας». Η Λίβερπουλ βρίσκεται, επομένως, σε ένα σταυροδρόμι. Να εξασφαλίσει το μέλλον του Σαλάχ στο «Άνφιλντ» ή να προετοιμαστεί για μια αποχώρηση που θα σηματοδοτούσε το τέλος μιας εποχής.

Athletiko