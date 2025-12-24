ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις για την Μπουρκίνα Φάσο για μία ονειρική πρεμιέρα

Η Ισημερινή Γουινέα αυτοκτόνησε στις καθυστερήσεις, με τη Μπουρκίνα Φάσο να πυροβολεί δύο φορές (90+5’ και 90+8’) ανατρέποντας τα δεδομένα (2-1) για μία εξωφρενική ανατροπή.

Τρομερές οι συγκινήσεις που δημιουργεί το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στην πρεμιέρα του.

Η Ισημερινή Γουινέα κρατούσε στα χέρια της μία μυθική νίκη, έχοντας το προβάδισμα έως και τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 50ο λεπτό.

Την ώρα που όλα έδειχναν χαμένα η Μπουρκίνα Φάσο έβγαλε, όχι έναν, αλλά δύο λαγούς από το καπέλο της σκοράροντας στο 90+5’ και το 90+8’ για την ολική ανατροπή, προκαλώντας έκρηξη στις κερκίδες του γηπέδου.

Το έργο για τη Ισημερινή Γουινέα δυσκόλεψε τρομερά στο 50ο λεπτό, όταν μετά από ένα άτσαλο μαρκάρισμα ο Μπασίλιο Εντόνγκ αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.

Ακόμη και έτσι όμως δεν τα παράτησε και μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα στο 85ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Ανιέμπο κατάφερε με κάποιον τρόπο να βάλει το κεφάλι του στην πορεία της μπάλας και την έστειλε με εντυπωσιακό τρόπο στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-0.

Ο Μινουνγκού στο 90+5’ με σουτ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή έσωσε την ομάδα του από το διαφαινόμενο κάζο, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η Μπουρκίνα Φάσο δεν έμεινε ικανοποιημένη από το σκορ και πίεσε για την ολική ανατροπή η οποία ήρθε στο 90+8’. Μετά από μία ασταθής απόκρουση του αντίπαλου κίπερ, σαν τρέιλερ πετάχτηκε ο Ταπσόμπα και με κεφαλιά έγραψε το τελικό 2-1, κάτω από έξαλλους πανηγυρισμούς.

 

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής για την Τετάρτη (24/12):Μπουρκίνα Φάσο-Ισημερινή Γουινέα 2-1

 

Αλγερία-Σουδάν (17:00)

 

Ακτή Ελεφαντοστού-Μοζαμβίκη (19:30)

 

Καμερούν-Γκαμπόν (22:00)

 

sportfm.gr

