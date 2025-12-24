Η Ομόνοια «καθαρίζει» τα… από κάτω

Συγκεκριμένα, το τριφύλλι του Χένινγκ Μπεργκ έχει επικρατήσει σε όλα τα παιχνίδια με τις ομάδες που βρίσκονται δεύτερο γκρουπ.

Μάλιστα, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΕΝΥ όπου δυσκολεύτηκε περισσότερο, στα υπόλοιπα δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα.

Δείτε τα αποτελέσματα των πρασίνων με τις ομάδες που βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ:

Εθνικός - Ομόνοια 2-1

Ομόνοια - Ακρίτας 3-0

Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0

Ανόρθωση - Ομόνοια 0-5

ΕΝΥ - Ομόνοια 1-2

ΕΝΠ - Ομόνοια 0-2

Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου 3-1

Ολυμπιακός - Ομόνοια 0-3

Ομόνοια - Εθνικός 4-0

ψ.