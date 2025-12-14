ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν πρόλαβε ο Μαέ, δεν πάει στην «Αρένα» ο Ουζόχο - Η αποστολή της Ομόνοιας

Ο Μπεργκ επέλεξε την αποστολή που θα έχει μαζί του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Ράιαν Μαέ δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην «Αρένα» για το ντέρμπι της Δευτέρας με την ΑΕΚ, αφού παρόλο που ανέβασε ρυθμούς, δεν είναι στο 100% έτοιμος.

Εκτός από το ματς με τους Λαρνακείς θα είναι και ο Φράνσις Ουζόχο ενσωματώθηκε με την εθνική Νιγηρίας για το Africa Cup of Nations.

Να σημειωθεί πως επανέρχεται στην αποστολή ο Στεπίνσκι ενώ δεν βρίσκεται σε αυτή ο Μουσιαλόφσκι.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.

 

Διαβαστε ακομη