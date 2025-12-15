Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Mε το ντέρμπι ΑΕΚ Λάρνακας-Ομόνοια Λευκωσίας στις 19:00 στο ΑΕΚ Αρένα, ολοκληρώνεται η 14η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 2.44, η ισοπαλία στα 3.48 και η νίκη της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ στα 3.29.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να μπει γκολ μετά το 28ο λεπτό του αγώνα προσφέρεται στα 2.05, το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα στα 2.22 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 3.20.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο, αποτιμάται στα 3.10

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!