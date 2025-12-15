Σιάρπελ Ηλία και Γεωργία Αβραάμ πρωταθλητές στην επιτραπέζια αντισφαίριση

Διεξήχθησαν με επιτυχία την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 6.00μ.μ., τέσσερεις τελικοί των Παγκύπριων Ατομικών Πρωταθλημάτων στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση που διοργάνωσε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Οι τελικοί έγιναν στην αίθουσα της Ομοσπονδίας στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης και τους παρακολούθησαν πολλοί φίλοι του αθλήματος. Το επίπεδο και η επίδοση των αθλητών κρατήθηκε ικανοποιητικά ψηλό σε όλους τους τελικούς λόγω του συναγωνισμού για την κατάκτηση των πρώτων θέσεων.

Οι τελικοί ξεκίνησαν με τον αγώνα του διπλού Ανδρών όπου αγωνίστηκαν οι αθλητές του Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου, Μάριος Γιάγκου / Πάρης Βοσκεριτσιάν εναντίον των αθλητών Ανδρέα Χατζηνικόλα του Ονήσιλου Λακατάμιας και Ανδρέα Χριστοφή του Canderel ΑΠΟΕΛ. Μετά από ένα δυνατό αγώνα επικράτησε το δίδυμο του Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου με 3-1 σετ.

Ακολούθησε το διπλό Μικτό Ανδρών/ Γυναικών. Οι Σιαρπέλ Ηλία (Canderel ΑΠΟΕΛ) και Κωνσταντίνα Μελετιέ (Ονήσιλος Λακατάμιας) κέρδισαν με 3-0 σετ το ζευγάρι Πάρη Βοσκεριτσιάν (Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου) και Μαρίας Διονυσίου (Ευαγόρας Λακατάμιας).

Στην συνέχεια είχαμε τους δύο τελικούς Ατομικό Ανδρών και Ατομικό Γυναικών.

Στον τελικό ατομικού Ανδρών βρέθηκαν αντιμέτωποι ο περσινός πρωταθλητής Ανδρών Μάριος Γιάγκου και ο Σιαρπέλ Ηλία. Μετά από μια αμφίρροπη αναμέτρηση ο Σιαρπέλ Ηλία κατάφερε να νικήσει τον Μάριο Γιάγκου με 4-2 σετ και να στεφθεί πρωταθλητής Ανδρών για πρώτη φορά.

Στον τελικό ατομικού Γυναικών αγωνίστηκαν η περσινή πρωταθλήτρια Κωνσταντίνα Μελετιέ και η Γεωργία Αβραάμ του Ονήσιλου Λακατάμιας. Οι δυο αθλήτριες παρουσίασαν πολύ ωραίο θέαμα, με την Γεωργία Αβραάμ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 4-1.

Μετά το τέλος των αγώνων έγιναν οι απονομές των επάθλων των ατομικών πρωταθλημάτων και των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων U11 και U13 από τον Προέδρο της ΠΟΕΠΑ κ. Ανδρέα Γεωργίου, τον Αντιπρόεδρο κ. Ρένο Σεργίδη και το Μέλος κ. Έλενα Σαλάτα.