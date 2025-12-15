Τι κάνουν Ομόνοια και ΑΕΚ όταν παίζουν καθημερινή…

Με τον αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ομόνοια ολοκληρώνεται η 14η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, σε έναν σημαντικό αγώνα για τα ψηλά της βαθμολογίας.

Λόγω και του γεγονός ότι οι δυο ομάδες αγωνίζονται στην Ευρώπη, παίζοντας αμφότερες στη League Phase του Conference League, κλήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις να δώσουν τον αγώνα τους σε καθημερινή ημέρα.

Εξάλλου, και το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι έγινε μεσοβδόμαδα, αφού το ματς της πρεμιέρας αναβλήθηκε και εν τέλει έγινε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα, έδωσαν από τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα ημέρα Δευτέρα.

Η Ομόνοια πέραν από τον μεταξύ τους αγώνα, κέρδισε και τα τρία παιχνίδια που αγωνίστηκε Δευτέρα. Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι πράσινοι έπαιζαν γηπεδούχοι και σήμερα είναι το πρώτο τους παιχνίδι στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση που θα αγωνιστούν σε καθημερινή ημέρα εκτός έδρας.

Από την άλλη η ΑΕΚ κέρδισε μόνο τον έναν από τους τέσσερις αγώνες πρωταθλήματος που δεν ήταν σε Σαββατοκύριακο. Πάντως, η ομάδα της Λάρνακας έχει να λέει ότι σε καθημερινή και συγκεκριμένα Πέμπτη είχε κατακτήσει το Σούπερ Καπ επικρατώντας στη διαδικασία των πέναλτι την Πάφο FC (30/10).

Τα αποτελέσματα των δυο ομάδων μεσοβδόμαδα στο πρωτάθλημα:

Ομόνοια

Ομόνοια-ΑΕΚ 1-0 --- 17/09 (1η)

Ομόνοια-ΑΕΛ 5-0 --- 22/09 (4η)

Ομόνοια-Πάφος 2-1 --- 27/10 (8η)

Oμόνοια-Ομόνοια Αραδίππου 3-1 --- 01/12 (12η)

ΑΕΚ

Ομόνοια-ΑΕΚ 1-0 --- 17/09 (1η)

ΑΕΚ-Άρης 3-2 --- 22/09 (4η)

ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 1-1 --- 27/10 (8η)

Ακρίτας-ΑΕΚ 1-1 --- 01/12 (12η)