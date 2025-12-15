ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με... ντόπα για μία σπουδαία απόδραση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Με... ντόπα για μία σπουδαία απόδραση

Η σημασία του αγώνα με την ΑΕΚ για την Ομόνοια και οι αλλαγές που ετοιμάζει ο Μπεργκ

Είναι από τα παιχνίδια που, εφόσον τα κερδίσεις, προσφέρουν πολύ περισσότερα από τους τρεις βαθμούς. Σε αυτή την κατηγορία μπαίνει για την Ομόνοια η εκτός έδρας δοκιμασία με την ΑΕΚ (19:00) στην «Αρένα». Είναι σε καλή φάση το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ που προέρχεται από τρεις σερί νίκες σε Κύπρο και Ευρώπη και με ευχάριστη διάθεση μετά το διπλό επί της Ραπίντ που της δίνει προοπτική για πρόκριση στην 24άδα του Conference League  οι πράσινοι θέλουν να δώσουν ξανά χαρά στο κοινό τους. Σημαντικό όμως φυσικά θα είναι πως θα κρατήσουν επαφή με την κορυφή, βγάζοντας από το πρόγραμμα ένα δύσκολο ματς με μία εκ των συνδιεκδικητών για το πρωτάθλημα.

Όσα πιο λίγα λάθη γίνουν από τους παίκτες του Μπεργκ τόσο πιο κοντά θα επιτευχθεί ο στόχος της νίκης, με την Ομόνοια να διαθέτει την καλύτερη άμυνα και επίθεση (πριν την αγωνιστική). Η αποτελεσματικότητα θα είναι όμως το κλειδί της... απόδρασης από μία έδρα που βρίσκει πάντως τον τρόπο. Πέρσι είχε πετύχει νίκη με 0-3, με προπονητή στους κιτρινοπράσινους τον Χένινγκ Μπεργκ.

Αλλάζει αρκετά...

Είναι δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Χένινγκ Μπεργκ. Θα έχει άλλωστε και περισσότερη ευελιξία κινήσεων αφού θα επιστρέψει ο Τάνκοβιτς. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρόλαβε ο Ράιαν Μαέ, ο οποίος ανέβασε μεν ρυθμούς αλλά αποφασίστηκε να μείνει εκτός αποστολής. Ο Σουηδός φορ αναμένεται ότι θα πάρει φανέλα βασικού. Νέα πρόσωπα σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Ραπίντ θα είναι επίσης ο Νικόλας Παναγιώτου στην άμυνα, ο Μασούρας στο δεξί άκρο της οπισθοφυλακής, ο Γιόβετιτς στην επίθεση και ο Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια. Να σημειωθεί πως δεν είναι διαθέσιμος ο Ουζόχο μιας και ενσωματώθηκε με την Εθνική Νιγηρίας ενόψει του Αφρικανικού Κυπέλλου.

Υπάρχει πάντως ερωτηματικό στο κέντρο όσον αφορά τον παρτενέρ του Άιτινγκ. Για τη θέση αυτή έχουν τις ίδιες πιθανότητες οι Μάριτς και Κούσουλος. Την ενδεκάδα θα συμπληρώσουν οι Κουλιμπαλί, Κίτσος, Εβάντρο και Σεμέδο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για δεύτερη σερί χρονιά κορυφαία τενίστρια η Σαμπαλένκα

Τένις

|

Category image

Ανησυχία με Ναν στον Παναθηναϊκό ενόψει Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Τα «κρύα ντους» τον πληγώνουν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Κριστιάνο Ρονάλντο η τελευταία ταινία Fast & Furious;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όνειρο του Σιμεόνε ο… απλησίαστος Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με 20΄ καθυστέρηση η έναρξη στο ΑΕΚ-Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βλέπει επιτέλους η Σάλκε το φως στο τέλος του τούνελ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προεδρικό τετ-α-τετ με χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και σηκώνει μανίκια ο Ροδάθα

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Έχει στο... περίμενε τον Λεβαντόφσκι που θέλει να ανανεώσει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχονται τα πάνω - κάτω στη Γιουνάιτεντ: Ο Αμορίμ ετοιμάζει αλλαγή σχηματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά από τέσσερις μήνες!

ΑΕΚ

|

Category image

Ανόρθωση: «Μόνοι μας απέναντι σε όλους σας!» - Παραθέτει 10 φάσεις ζητώντας δημόσια επεξήγηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια με πέντε αλλαγές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη