Με... ντόπα για μία σπουδαία απόδραση

Είναι από τα παιχνίδια που, εφόσον τα κερδίσεις, προσφέρουν πολύ περισσότερα από τους τρεις βαθμούς. Σε αυτή την κατηγορία μπαίνει για την Ομόνοια η εκτός έδρας δοκιμασία με την ΑΕΚ (19:00) στην «Αρένα». Είναι σε καλή φάση το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ που προέρχεται από τρεις σερί νίκες σε Κύπρο και Ευρώπη και με ευχάριστη διάθεση μετά το διπλό επί της Ραπίντ που της δίνει προοπτική για πρόκριση στην 24άδα του Conference League οι πράσινοι θέλουν να δώσουν ξανά χαρά στο κοινό τους. Σημαντικό όμως φυσικά θα είναι πως θα κρατήσουν επαφή με την κορυφή, βγάζοντας από το πρόγραμμα ένα δύσκολο ματς με μία εκ των συνδιεκδικητών για το πρωτάθλημα.

Όσα πιο λίγα λάθη γίνουν από τους παίκτες του Μπεργκ τόσο πιο κοντά θα επιτευχθεί ο στόχος της νίκης, με την Ομόνοια να διαθέτει την καλύτερη άμυνα και επίθεση (πριν την αγωνιστική). Η αποτελεσματικότητα θα είναι όμως το κλειδί της... απόδρασης από μία έδρα που βρίσκει πάντως τον τρόπο. Πέρσι είχε πετύχει νίκη με 0-3, με προπονητή στους κιτρινοπράσινους τον Χένινγκ Μπεργκ.

Αλλάζει αρκετά...

Είναι δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Χένινγκ Μπεργκ. Θα έχει άλλωστε και περισσότερη ευελιξία κινήσεων αφού θα επιστρέψει ο Τάνκοβιτς. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρόλαβε ο Ράιαν Μαέ, ο οποίος ανέβασε μεν ρυθμούς αλλά αποφασίστηκε να μείνει εκτός αποστολής. Ο Σουηδός φορ αναμένεται ότι θα πάρει φανέλα βασικού. Νέα πρόσωπα σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Ραπίντ θα είναι επίσης ο Νικόλας Παναγιώτου στην άμυνα, ο Μασούρας στο δεξί άκρο της οπισθοφυλακής, ο Γιόβετιτς στην επίθεση και ο Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια. Να σημειωθεί πως δεν είναι διαθέσιμος ο Ουζόχο μιας και ενσωματώθηκε με την Εθνική Νιγηρίας ενόψει του Αφρικανικού Κυπέλλου.

Υπάρχει πάντως ερωτηματικό στο κέντρο όσον αφορά τον παρτενέρ του Άιτινγκ. Για τη θέση αυτή έχουν τις ίδιες πιθανότητες οι Μάριτς και Κούσουλος. Την ενδεκάδα θα συμπληρώσουν οι Κουλιμπαλί, Κίτσος, Εβάντρο και Σεμέδο.