Ρεάλ Μαδρίτης: Οι 6 παίκτες που δεν θέλουν τον Τσάμπι Αλόνσο, οι 5 στο ...πλευρό του και ο Καβαμινγκά

Στην εκπομπή «El Partidazo de COPE», αποκάλυψαν ποιοι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι δυσαρεστημένοι με τον προπονητή τους και τάσσονται στο πλευρό του. όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης «Mundodeportivo» , η λίστα όσων είναι αντίθετοι, σύμφωνα με την εκπομπή, περιλαμβάνει τους «Βαλβέρδε, Βινίσιους, Ροντρίγκο, Μπραχίμ, Έντρικ και Μεντί», αφήνοντας αβέβαιη τη θέση του Καμαβίνγκα.

Όσο για εκείνους που είναι υπέρ, αυτοί περιλαμβάνουν τους «Χούισεν, Καρέρας, Κουρτουά, Γκιουλέρ και Μπαπέ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ