Ο Ρότα επισήμως στην ΑΕΚ έως το 2030!

Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία το απόγευμα της Τρίτης!

Ο διεθνής μπακ της Ένωσης έδωσε τα χέρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια για άλλα 4 χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030. Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ. Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!»

