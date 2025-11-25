ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κορυφή τής ανήκει ξανά και τώρα... ρέστα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η κορυφή τής ανήκει ξανά και τώρα... ρέστα

Η Πάφος FC τα πάει περίφημα σε διπλό ταμπλό

Η 11η αγωνιστική βρήκε την Πάφος FC να αναπνέει αέρα κορυφής και ας μην έφτασε ακόμη σε υψηλά στάνταρντ απόδοσης. Λίγη σημασία έχει όμως αυτό από τη στιγμή που, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα σε διπλό ταμπλό, ανταποκρίνεται άριστα και είναι εντός στόχων. Αν μάλιστα αύριο (19:45) κερδίσει στο «Αλφαμέγα» τη Μονακό, θα κάνει αποφασιστικό βήμα και για συμπερίληψη στην 24άδα του Champions League.

Είναι στους πέντε βαθμούς και ενδεχόμενη επιτυχία θα μεγαλώσει την προοπτική. Και εκεί επικεντρώνονται άπαντες στο στρατόπεδο της Πάφου. Είναι μία αναμέτρηση που ουσιαστικά θα παίξει τα... ρέστα της, νοουμένου πως ακολουθούν μετά οι έξοδοι σε Τορίνο (Γιουβέντους) και Λονδίνο (Τσέλσι). Κακά τα ψέματα, είναι δύο ματς στα οποία είναι το μεγάλο αουτσάιντερ.

Μπροστά της έχει μία μεγάλη ευκαιρία, απέναντι σε έναν αντίπαλο που ναι μεν παίζει σε προηγμένο πρωτάθλημα, δεν είναι όμως ανίκητος. Το αρνητικό για τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο είναι πως ο Γκολντάρ προέρχεται από τραυματισμό και προβληματίζει η ανετοιμότητά του, ενώ ο Λουκάσεν αποχώρησε με πρόβλημα κόντρα στον Άρη. Να σημειωθεί πως χθες έγινε αλλαγή και στην ευρωπαϊκή λίστα, με τον Παπαδούδη να παίρνει τη θέση του τραυματία Γκόρτερ.

Διαβαστε ακομη