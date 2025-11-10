Ένα ντέρμπι που δεν κέρδισε, δεν έχασε αλλά κυριάρχησε

Ειδικά στο δεύτερο μέρος οι πράσινοι - τηρουμένων των συνθηκών του αγώνα - ήταν αρκούντως καλοί. Δεν ήταν μονάχα προϋποθέσεις οι επισκέψεις τους στα αντίπαλα καρέ, αλλά πραγματικές ευκαιρίες που είτε από τύχη, είτε από αστοχία δεν έγιναν γκολ. Τελικά το 2-1 έγινε από τον Μαέ που τελικά όχι μόνο πρόλαβε να μπει στην αποστολή, αλλά κατάφερε να σκοράρει κιόλας.Ο τρόπος που ήρθε το 2-2 σίγουρα έφερε πικρία στο πράσινο στρατόπεδο. Γιατί ουσιαστικά η Ομόνοια σ΄ένα ντέρμπι που κυριάρχησε και ήταν μπροστά μέχρι τη τελευταία φάση, δεν κέρδισε.