Κωνσταντίνος Λαΐφης: Ασίστ, ψυχή και... κρυφός εξτρέμ!

Δημοσιευτηκε:

Κωνσταντίνος Λαΐφης: Ασίστ, ψυχή και... κρυφός εξτρέμ!

Τα έκανε όλα ο διεθνής άσος.

Στο αιώνιο ντέρμπι μεταξύ της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ τα φώτα έπεσαν στον Διαμαντάκο αφού σκόραρε στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων και τελευταίο του αγώνα και χάρισε στην ομάδα του τον έναν βαθμό (2-2). Ωστόσο, ειδική μνεία πρέπει να γίνει σε ακόμη έναν ποδοσφαιριστή των γαλαζοκιτρίνων που πολύ συχνά από την άμυνα βρίσκεται στην επίθεση και δίνει βοήθειες. 

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, αυτόν τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που αποδεικνύει συνεχώς τη μεγάλη του κλάση. Μετά τη σέντρα  από τον Κόρμπου, ο Λαΐφης «μυρίστηκε» τη φάση, έτρεξε μέσα και πλάγια στην περιοχή, βγάζοντας ασίστ στον Ελλαδίτη επιθετικό. Βασικά, του σέρβιρε έτοιμο γκολ! 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που βγήκε στην επίθεση και προκάλεσε «πονοκεφάλους» στην αντίπαλη άμυνα ο Λαΐφης στο ντέρμπι αιωνίων. Για παράδειγμα, στο 33' ο 32χρονος διεθνής άσος ενέργησε σαν εξτρέμ από τα αριστερά, αφού μετά από εξαιρετική προσπάθεια και ντρίμπλες έκανε τη σέντρα, δημιουργώντας επικίνδυνη κατάσταση στα αντίπαλα καρέ.

Ο Λαΐφης έκανε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση αφού δεν περιορίστηκε μόνο στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και στο γκολ της ισοφάρισης.

