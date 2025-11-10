Λακαζέτ: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις 11 εναντίον 12»
Οι άνθρωποι της Λιόν έχουν έντονα παράπονα για την διαιτησία στη χθεσινή (9/11) εντός έδρας ήττα με 3-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν, για το σαμπιονά
Οι «Λιονέ» διαμαρτύρονται για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρι του Ζαμπάρνι, αλλά και για φάουλ του Βιτίνια πριν σκοράρει ο Κβαρατσχέλια.
Θέση στο θέμα, πήρε και ο πρώην αρχηγός της Λιόν, Αλεξάντρ Λακαζέτ, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία με τα «χρώματα» της Νεόμ, γράφοντας σε σχετική ανάρτηση στο Χ: «Μπράβο Λιόν. Δεν είναι εύκολο να παίζεις 11 εναντίον 12»...
