Ομόνοια: Μια «μηχανή» παραγωγής φάσεων που αξίζει να πληρώνεις να βλέπεις

Εκπληκτική εμφάνιση παρά το ισόπαλο αποτέλεσμα.

Η Ομόνοια μπορεί να πλήρωσε στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ τόσο την απουσία συγκέντρωσης όσο και την αστοχία της, όμως η συνολική της παρουσία στο γήπεδο ήταν για ακόμη μια φορά πάρα πολύ καλή.

Οι πράσινοι έβγαζαν φάσεις με απίστευτη ευκολία, πίεσαν, κυκλοφόρησαν σωστά και έδειξαν πως πρόκειται για μια ομάδα που έχει ταυτότητα και ξεκάθαρο πλάνο. Με αυτοματισμούς και ωραίους συνδυασμούς, η Ομόνοια παρουσιάζει ελκυστικό ποδόσφαιρο.

Βεβαίως, πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται η σπουδαία δουλειά του Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος δημιούργησε μια «μηχανή» παραγωγής φάσεων!

Μπορεί να χάθηκε η νίκη στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά αυτή η Ομόνοια παίζει ποδόσφαιρο που αξίζει κανείς να πληρώνει να βλέπει.

