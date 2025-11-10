Δεν είναι για πολλές μέρες η απογοήτευση

Στη προκειμένη η Ομόνοια…

Οι πράσινοι ήταν μπροστά με 2-1 και πολύ κοντά σε μία τεράστια νίκη απέναντι σ΄έναν αντίπαλο ο οποίος στον αγωνιστικό χώρο ήταν υποδεέστερος.

Παρόλα αυτά ο Διαμαντάκος ισοφάρισε για τους γαλαζοκίτρινους οι οποίοι έσωσαν στα χασομέρια του αγώνα τον βαθμό.Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Ομόνοια, η εικόνα της ήταν τέτοια που δεν δικαιολογεί τη μεγάλη διάρκεια της απογοήτευσης.

Η ομάδα για άλλο ένα παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή, έφτιαξε πάρα πολλές φάσεις και θα μπορούσε να κερδίσει.

Το 2-2 διαμορφώθηκε καθαρά από λανθασμένη διαχείριση των τελευταίων στιγμών της αναμέτρησης. Στην Ομόνοια ήδη κοιτάνε την επόμενη μέρα. Περιμένουν νέα για τους τραυματίες ενώ οι οι μη διεθνείς παίρνουν ανάσες.

