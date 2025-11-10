ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε στο κυνήγι τον διαιτητή ο Μουρίνιο: «Αυτό το πέναλτι δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πήρε στο κυνήγι τον διαιτητή ο Μουρίνιο: «Αυτό το πέναλτι δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο!»

Έξαλλος ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το 2-2 της Μπενφίκα με την Κάσα Πία.

Η Μπενφίκα έχασε δύο βαθμούς και έμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο Πόρτο, καθώς παρότι προηγήθηκε 2-0 της Κάσα Πία με ασίστ και γκολ από πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη, ισοφαρίστηκε σε 2-2 στο «Ντα Λους». Ο Ζοσέ Μουρίνιο, πάντως, είναι έξαλλος και με το δίκιο του γιατί το πέναλτι που καταλογίστηκε για το 2-1 των φιλοξενούμενων ήταν ανακάλυψη του διαιτητή, αφού η μπάλα πηγαίνει από το σώμα στο χέρι του αμυνόμενου.

«Μετά το 2-0 το παιχνίδι είχε τελειώσει, αλλά είδατε όλοι τι έγινε. Είναι λάθος του διαιτητή που καταλόγισε ένα πέναλτι που σαφώς δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο. Και είμαι ευγενικός όταν λέω απλώς λάθος. Τεράστιο λάθος και του VAR. Και είναι δικό μας λάθος επειδή δεν καθαρίσαμε το παιχνίδι. Κλείσαμε το σκορ στο 2-0, και μετά ο διαιτητής και το VAR άνοιξαν το παιχνίδι», τόνισε ο Πορτογάλος προπονητής, που με το τελευταίο σφύριγμα πήρε στο… κυνήγι τον διαιτητή.

«Είναι περίεργο... δύσκολο να καταλάβεις πώς αποφασίζει ο διαιτητής, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να καταλάβεις γιατί το VAR δεν παρενέβη σε μια προφανή φάση, που η UEFA, η FIFA και τα πρωταθλήματα στην αρχή της σεζόν παρουσιάζουν ως σαφή παραδείγματα. Θέλω να είμαι ήπιος και ισορροπημένος και να πω ότι ο διαιτητής και το VAR έκαναν λάθος. Αλλά όχι, όταν ο διαιτητής κάνει λάθος, το VAR βοηθάει. Άρα γιατί δεν βοήθησε; Είναι δύσκολο να το εξηγήσω γνωρίζοντας ότι αν μιλήσω θα τιμωρηθώ αργότερα. Χάσαμε δύο βαθμούς, οι άλλοι κέρδισαν δύο, κάπως έτσι χάνονται και κερδίζονται τα πρωταθλήματα», πρόσθεσε.

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η βαριά ήττα από τη Σίτι «γύρισε» τη Λίβερπουλ στο 2012: Ισοφάρισε το χειρότερο εκτός έδρας σερί της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λακαζέτ: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις 11 εναντίον 12»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένα ντέρμπι που δεν κέρδισε, δεν έχασε αλλά κυριάρχησε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κωνσταντίνος Λαΐφης: Ασίστ, ψυχή και... κρυφός εξτρέμ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Κυρία» με σφυγμό και ψυχή…

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πήρε στο κυνήγι τον διαιτητή ο Μουρίνιο: «Αυτό το πέναλτι δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μάντζιος φώναξε νέο πρόσωπο για να ενισχύσει την Εθνική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ομόνοια: Μια «μηχανή» παραγωγής φάσεων που αξίζει να πληρώνεις να βλέπεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πατείς με, πατώ σε στα ψηλά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λεβαδειακός με ιστορική επίθεση: 26 γκολ σε 10 αγωνιστικές και επιδόσεις τίτλου

Ελλάδα

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

O Παναθηναϊκός γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από την κορυφή

Ελλάδα

|

Category image

Παράπονα Πετεβίνου μετά το ντέρμπι Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ με… έλεγχο ντόπινγκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη μετά τη 10η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τι θα άλλαζε ο Μπεργκ στο φινάλε και η απάντηση σε δημοσιογράφο: «Ο κόσμος μας το πιστεύει ή εσύ;»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη