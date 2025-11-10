Superclásico με Ντούα Λίπα!

Η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από την Αλβανία, Ντούα Λίπα, βρέθηκε στο Μπουένος Άιρες για συναυλίες και δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το ιστορικό ντέρμπι ανάμεσα στη Μπόκα Τζούνιορς και τη Ρίβερ Πλέιτ, το διάσημο Superclásico, στο γήπεδο La Bombonera.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τις κάμερες να τη συλλαμβάνουν να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα στις εξέδρες. Η τραγουδίστρια θα παραμείνει για λίγο ακόμα στη χώρα, πριν συνεχίσει την περιοδεία της στη Νότια Αμερική, έχοντας ήδη εκφράσει τον ενθουσιασμό της για την ενέργεια και το πάθος των Αργεντινών φιλάθλων.

athletiko.gr