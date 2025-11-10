Η βαριά ήττα από τη Σίτι «γύρισε» τη Λίβερπουλ στο 2012: Ισοφάρισε το χειρότερο εκτός έδρας σερί της

Η Σίτι γιόρτασε με ιδανικό τρόπο τα 1000 παιχνίδια του Πεπ Γκουαρδιόλα στους πάγκους, καθώς επικράτησε άνετα των «ρεντς». Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Άρσεναλ απέναντι στη Σάντερλαντ, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους τέσσερις βαθμούς.

Η Λίβερπουλ, από την άλλη, με πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια, έμεινε στο -8 από τους «κανονιέρηδες» και πλέον καλείται να κάνει... αναρρίχηση για να παραμείνει στη μάχη του τίτλου.

Το αρνητικό σερί των εκτός έδρας ηττών ξεκίνησε απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας και συνεχίστηκε με Τσέλσι και Μπρέντφορντ, πριν την «καταιγίδα» της Σίτι. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ισοφάρισε έτσι το κακό ρεκόρ του 2012 και στοχεύει να αποφύγει την κατάρριψή του. Επόμενη στάση μακριά από το Λίβερπουλ είναι η αναμέτρηση με τη Γουέστ Χαμ στις 30 Νοεμβρίου.

Liverpool have now lost four consecutive Premier League away games for the first time since April 2012. pic.twitter.com/fcKxckjF21 — BBC Sport (@BBCSport) November 9, 2025

