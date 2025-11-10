ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η βαριά ήττα από τη Σίτι «γύρισε» τη Λίβερπουλ στο 2012: Ισοφάρισε το χειρότερο εκτός έδρας σερί της

Δημοσιευτηκε:

Η βαριά ήττα από τη Σίτι «γύρισε» τη Λίβερπουλ στο 2012: Ισοφάρισε το χειρότερο εκτός έδρας σερί της

Η Λίβερπουλ γνώρισε ακόμη μία δύσκολη βραδιά μακριά από το «Άνφιλντ», χάνοντας 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι του «Έτιχαντ» και φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές εκτός έδρας ήττες, κάτι που είχε να συμβεί από το 2012.

Η Σίτι γιόρτασε με ιδανικό τρόπο τα 1000 παιχνίδια του Πεπ Γκουαρδιόλα στους πάγκους, καθώς επικράτησε άνετα των «ρεντς». Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Άρσεναλ απέναντι στη Σάντερλαντ, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους τέσσερις βαθμούς.

Η Λίβερπουλ, από την άλλη, με πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια, έμεινε στο -8 από τους «κανονιέρηδες» και πλέον καλείται να κάνει... αναρρίχηση για να παραμείνει στη μάχη του τίτλου.

Το αρνητικό σερί των εκτός έδρας ηττών ξεκίνησε απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας και συνεχίστηκε με Τσέλσι και Μπρέντφορντ, πριν την «καταιγίδα» της Σίτι. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ισοφάρισε έτσι το κακό ρεκόρ του 2012 και στοχεύει να αποφύγει την κατάρριψή του. Επόμενη στάση μακριά από το Λίβερπουλ είναι η αναμέτρηση με τη Γουέστ Χαμ στις 30 Νοεμβρίου.

sdna.gr 

 

ΔΙΕΘΝΗ

