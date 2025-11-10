Γιατί οι οπαδοί της Μπόκα ντύθηκαν... φαντάσματα στο ντέρμπι με τη Ρίβερ

Το ντέρμπι των ντέρμπι. Ένα ματς που το βλέπουν εκατομμύρια κόσμου, ένα ματς που για την Αργεντινή είναι το ιερό... δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου τους. Η Μπόκα Τζούνιορς αντιμετώπισε το βράδυ της Κυριακής τη Ρίβερ Πλέιτ στο «Μπομπονέρα» σε ένα ματς που απολαύσατε ζωντανά και αποκλειστικά από το Athletiko και το Action 24.

Η Μπόκα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Superclasico επικρατώντας με 2-0 χάρη στα γκολ των Θεμπάγιος και Μερεντιέλ, με τους οπαδούς της να στήνουν ένα ανεπανάληπτο πάρτι στις κερκίδες, σε μια μοναδική ατμόσφαιρα από 57.000 και πλέον οπαδούς της ομάδας.

Στο φινάλε του αγώνα, μάλιστα, οι οπαδοί της Μπόκα Τζούνιορς είχαν όρεξη για... τρολάρισμα και πλάκα σε αυτούς της Ρίβερ. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και με την ομάδα τους να είναι στο 2-0 και να έχει εξασφαλισμένη τη νίκη, οι οπαδοί των γηπεδούχων που βρίσκονταν στο «πέταλο» του «Μπομπονέρα» ντύθηκαν... φαντάσματα.

Φόρεσαν μεγάλα άσπρα πανιά όπως μπορείτε να διακρίνετε στη φωτογραφία και στο βίντεο, τα οποία πανιά είχαν πάνω τους το γράμμα «Β» με κόκκινα γράμματα. Ο λόγος; Για να πικάρουν τους οπαδούς της Ρίβερ Πλέιτ λόγω του υποβιβασμού της ομάδας τους το 2011 στη δεύτερη κατηγορία. Την Primera B Nacional της Αργεντινής, εξού και το γράμμα «B» πάνω στα... φαντάσματα των οπαδών της Μπόκα.

Η Μπόκα Τζούνιορς είναι η ομάδα που δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ στη δεύτερη κατηγορία, με τη Ρίβερ να το έχει... υποστεί και τους οπαδούς των «Γενοβέζων» να μην το ξεχνούν και να τους τρολάρουν σε κάθε ευκαιρία.

