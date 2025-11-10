Στην Εθνική ο Τετέι αντί του Ιωαννίδη - Κλήθηκε και ο Μπακασέτας

Ο Φώτης Ιωαννίδης τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα.

Τη θέση του στην Εθνική ομάδα, ενόψει των αγώνων με Σκωτία και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ όπου η Ελλάδα έχει μείνει πια εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης, θα πάρει ο Ανδρέας Τετέι που καλείται για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Είναι μάλιστα ο δεύτερος παίκτης της Κηφισιάς που λαμβάνει φέτος προσκλητήριο από τη Γαλανόλευκη, έπειτα από τον Παύλο Παντελίδη, λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό κι έπειτα τις εκπληκτικές εμφανίσεις του στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα κλήθηκε τελικά και ο Τάσος Μπακασέτας από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το προηγούμενο διάστημα ήταν τραυματίας ο αρχηγός της Εθνικής και γι' αυτό τον λόγο δεν είχ συμπεριληφθεί στις αρχικές επιλογές, ενώ η παρουσία του έγινε ακόμη πιο επιτακτική μετά και τον χθεσινό τραυματισμό του Κωνσταντέλια στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

