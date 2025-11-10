Ματθαίου: «Η ομάδα δεν ήταν καλή στο δεύτερο μέρος, η Ανόρθωση είχε περισσότερο πάθος»

Ο Ε.Τ της Πάφου αναφέρθηκε στην ισοπαλία με την Ανόρθωση, τα αγωνιστικά δεδομένα και τη συνέχεια.

Διαβάστε όσα είπε:

Για την ισοπαλία με την Ανόρθωση: «Ότι δώσαμε πήραμε. Η ομάδα μας δεν ήταν καλή στο 2ο ημίχρονο. Η Ανόρθωση είχε περισσότερο πάθος από εμάς και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο».

Για τη συνεισφορά των νέων αποκτημάτων: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι περιμένουμε περισσότερα από κάποιους παίκτες. Υπάρχει η ποιότητα. Είμαι σίγουρος πως είναι θέμα χρόνου να δούμε κι άλλους ποδοσφαιριστές να λάμπουν».

Για την κατάσταση των Κόρτερ και Γκολντάρ: «Περιμένουμε την ενημέρωση από το ιατρικό επιτελείο. Είχε ζαλιστεί ο Κόρτερ και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Η αντίδραση του κόσμου της Ανόρθωσης για τον Κόρτερ ήταν πολύ όμορφη. Για τον Γκολντάρ, δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό εκ πρώτης όψεως.»

Για το ντέρμπι με τον Άρη: «Ορίστηκε Παρασκευή ο αγώνας μετά από κοινό αίτημα των δυο ομάδων. Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι για μας. Έχει ιδιαίτερη σημασία για μας».