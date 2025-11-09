Παράπονα Πετεβίνου μετά το ντέρμπι Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ με… έλεγχο ντόπινγκ

Ανάρτηση με παράπονα από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριο Πετεβίνο, μετά το τέλος του «αιώνιου» ντέρμπι ανάμεσα στους γαλαζοκιτρίνους και την Ομόνοια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων υποστηρίζει ότι αρνήθηκαν σε παίκτες του ΑΠΟΕΛ να πάνε για αποθεραπεία ή να εισέλθουν στα αποδυτήρια, προκειμένου να κάνουν έλεγχο ντόπινγκ, περιμένοντας 45 λεπτά παίκτη της Ομόνοιας να πάει για έλεγχο.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αυτό που έγινε στο ΓΣΠ είναι πρωτοφανές. Σε έλεγχο doping οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν στους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, να κάνουν αποθεραπεία ή να μπουν στα αποδυτήρια. 45 λεπτά μετά ακόμα περιμένουν ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας που βρίσκεται στα αποδυτήρια, να παρουσιαστεί για έλεγχο».