Στη φυλακή οι 4 οπαδοί του Ολυμπιακού για την δολοφονία του 20χρονου Μάριου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού για τη δολοφονία του 20χρονου φίλου της ΑΕΚ στην Χαλκίδα.
Με σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού που κατηγορούνται πως εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου φίλου της ΑΕΚ, Μάριου Ρουμπή, την περασμένη Δευτέρα στην Χαλκίδα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.
