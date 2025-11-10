Στη φυλακή οι 4 οπαδοί του Ολυμπιακού για την δολοφονία του 20χρονου Μάριου

Με σύμφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού που κατηγορούνται πως εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου φίλου της ΑΕΚ, Μάριου Ρουμπή, την περασμένη Δευτέρα στην Χαλκίδα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

