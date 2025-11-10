Το παράπονο του Γιαμάλ στον πάγκο της Μπαρτσελόνα: «Τι κάνουμε στο κέντρο;»

Η Μπαρτσελόνα πέρασε με 4-2 από το Βίγκο και μείωσε στους τρεις βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ρεάλ. Στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, καθώς εκτέθηκαν και πάλι στις αντεπιθέσεις δεχόμενοι δύο γκολ ισοφάρισης την ώρα που η άμυνά τους είχε βρεθεί στο… κέντρο.

Ο Λαμίν Γιαμάλ βλέποντας αυτή την εικόνα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τον πάγκο. Η κάμερα τον έπιασε να λέει «τι κάνουμε στο κέντρο;» απευθυνόμενος προς τον Χάνσι Φλικ και τους συνεργάτες του.

Πάντως ο 18χρονος άσος φρόντισε να… αποκαταστήσει την τάξη, καθώς αυτός ήταν που πέτυχε το τρίτο γκολ της «Μπάρτσα» λίγο πριν την ανάπαυλα και στο δεύτερο μέρος ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ολοκλήρωσε το δικό του χατ-τρικ σφραγίζοντας το «τρίποντο».

