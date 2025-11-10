«Κυρία» με σφυγμό και ψυχή…

Μπορεί να ήταν το μεγάλο αουτσάιντερ απέναντι στην Πάφος FC, μπορεί να αντιμετωπίζει τα γνωστά οικονομικά προβλήματα και να παλεύει για την επιβίωσή της, όμως, η Ανόρθωση «φώναξε» ξανά ότι είναι εδώ! Και απέδειξε ξανά πόσο μεγάλη ομάδα είναι!

Οι ποδοσφαιριστές του Τιμούρ Κετσπάγια κατέθεσαν ψυχή, πάλεψαν με πείσμα και κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσό βαθμό απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι απλώς ένας βαθμός, αλλά μια ώθηση για την ομάδα, που φαίνεται να βρίσκει τον δρόμο της.

Με την ψυχή που έβγαλαν στο γήπεδο, οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης έστειλαν μήνυμα ότι παρόλες τις δυσκολίες, έχουν σφυγμό και δύναμη να παλέψουν μέχρι τέλους.