Μπεργκ ενόψει ΑΠΟΕΛ: «Είμαστε σε καλή φόρμα, θα καθοριστεί τι θα γίνει στο γήπεδο…»

Ο Χένινγκ Μπεργκ μίλησε στην κάμερα της Ομόνοιας σχετικά με τον ευρωπαϊκό αγώνα απέναντι στη Λωζάνη και ενόψει του ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ.

«Noμίζω πως είμαστε σε καλή φόρμα. Είναι πάντα καλό να έχουμε καλά στατιστικά στην έδρα μας, όμως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και το τι θα γίνει την Κυριακή θα καθοριστεί από το τι θα γίνει στο γήπεδο. Είμαστε ευχαριστημένοι με πολλά πράγματα και περιμένουμε τον αγώνα» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Οι δηλώσεις του: