Κέρδισε προοπτική, κέρδισε και παίκτες

Η Ομόνοια, με τη νίκη της επί της Ντιναμό Κιέβου, κέρδισε το δικαίωμα να διεκδικήσει πρόκριση στην 24άδα του Conference League. Mε πέντε βαθμούς στη συγκομιδή της, είναι πλέον σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι προηγουμένως και πλέον καλείται στα δύο ματς που έχουν απομείνει, με Ραπίντ Βιέννης εκτός (11/12) και με Ρακόφ εντός (18/12), να πετύχει μία τουλάχιστον νίκη, που ίσως αρκέσει για να παίξει στα πλέι οφ.

Το κυριότερο όμως είναι πως η Ομόνοια στο ματς της Πέμπτης κέρδισε... παίκτες. Και οι οποίοι έδειξαν πως μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ο Στέφαν Σίμιτς στην άμυνα ήταν απροσπέλαστος, καλύπτοντας και κάποιες φορές τον Αγκουζούλ που δεν έχει καλά πατήματα στα τελευταία παιχνίδια.

Ο Ευάγγελος Ανδρέου κέρδισε το πέναλτι, όμως βοήθησε πάρα πολύ στην άμυνα και κέρδισε πολλές φορές την μπάλα. Ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, Άγγελος Νεοφύτου, δείχνει να έχει καλή επαφή με τα δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερό του ευρωπαϊκό και γενικά δείχνει πλέον πιο έτοιμος να μπει στην... εξίσωση. Τέλος, ικανοποιητική ήταν και η παρουσία του Εράκοβιτς. Με λίγα λόγια, ο Μπεργκ έχει πλέον ευχάριστους... πονοκεφάλους.

Η Ομόνοια δεν μάγεψε. Είχε όμως τα στοιχεία εκείνα που της χάρισαν μία υπερπολύτιμη νίκη, που, εκτός από τους βαθμούς, έβαλε και στα ταμεία 400.000 ευρώ. Και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Μπαίνει στην άκρη η Ευρώπη και στον ορίζοντα είναι η εντός έδρας δοκιμασία με την Ομόνοια Αραδίππου. Μπορεί στη θεωρία να πρόκειται για «εύκολο» ματς, όμως αυτό θα φανεί στην πράξη. Αν δεν προσεχθεί ο αντίπαλος, ελλοχεύει ο κίνδυνος για στραβοπάτημα. Σε ένα παιχνίδι που λόγω τιμωρίας δεν υπολογίζονται οι Αγκουζούλ, Τάνκοβιτς και Μάριτς λόγω τιμωρίας.