Αντίδραση από την Ντιναμό Κιέβου για «σημαίες της επιτιθέμενης χώρας» στον αγώνα με την Ομόνοια

Ανακοίνωση από τον ουκρανικό σύλλογο.

Αντίδραση από την Ντιναμό Κιέβου σε σχέση με τη ρωσική σημαία που εμφανίστηκε στις κερκίδες του ΓΣΠ στον αγώνα της περαμένης Πέμπτης. Ο ουκρανικός σύλλογος ζητά από την UEFA, την ΚΟΠ και την Ομόνοια να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών στο μέλλον. Αναλυτικά: 

«Η Ντιναμό Κιέβου εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών της Ομόνοιας κατά τη διάρκεια του αγώνα της UEFA Conference League στην Κύπρο.

Στο στάδιο χρησιμοποιήθηκαν τα σύμβολα και οι σημαίες της επιτιθέμενης χώρας, κάτι που αντίκειται στους κανόνες ασφαλείας και τους κώδικες δεοντολογίας της UEFA.

Τέτοιες ενέργειες δημιουργούν μια απαράδεκτη ατμόσφαιρα σε διεθνείς αγώνες και υπερβαίνουν τα όρια της αθλητικής δεοντολογίας. Η Ντιναμό Κιέβου αναμένει από την UEFA, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την Ομόνοια να αξιολογήσουν σωστά την κατάσταση και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών στο μέλλον».

 

