Η Άντρη Ελευθερίου στο «Γ» για τη νέα της αποστολή: Από την κορυφή των μεταλλίων, στους πρωταθλητές του αύριο

Ο κυπριακός αθλητισμός βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση ώθησης και έμπνευσης. Σε αυτή την προσπάθεια, κάποιοι αθλητές δεν περιορίζονται μόνο στις προσωπικές τους διακρίσεις, αλλά επενδύουν τις γνώσεις, την εμπειρία και την κληρονομιά τους στις επόμενες γενιές και η Άντρη Ελευθερίου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μετά το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου στο κορυφαίο επίπεδο της σκοποβολής, η πρωταθλήτριά μας έχει αφοσιωθεί στη νέα της αποστολή: την ανάδειξη των επόμενων πρωταθλητών στη σκοποβολή!

Η δημιουργία της Ακαδημίας Σκοποβολής Σκητ ΣΚΟΛΕΜ «Άντρη Ελευθερίου», εκτός από την εκπαίδευση, έχει ως στόχο να καλλιεργήσει και τις αξίες του αθλητισμού στους νεαρούς. Σε συνέντευξή της στο «Γήπεδο» του «Πολίτη», η Άντρη Ελευθερίου εξηγεί πώς γεννήθηκε η ιδέα της ακαδημίας, μιλά για τη μετάβασή της από την ενεργό δράση στην προπονητική, αναλύει τη φιλοσοφία που θέλει να εμφυσήσει στα παιδιά - από την πειθαρχία και την αφοσίωση μέχρι την ψυχική ανθεκτικότητα - και περιγράφει, χωρίς ωραιοποίηση, τον δύσκολο, αλλά μαγευτικό δρόμο του πρωταθλητισμού. Με λόγια που αποκαλύπτουν το πάθος της για το άθλημα, αφηγείται πώς η καθημερινή επαφή με τους μικρούς σκοπευτές «καλύπτει το κενό» που άφησε η αποχώρησή της από τη διεθνή σκηνή, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τον μεγάλο σκοπευτικό αγώνα της 6ης Δεκεμβρίου, μια διοργάνωση αφιερωμένη αποκλειστικά στην ενίσχυση των ταλέντων της Κύπρου.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία της ακαδημίας που φέρει το όνομά σας;

«Η Ακαδημία Σκοποβολής Σκητ ΣΚΟΛΕΜ «Άντρη Ελευθερίου» είναι ακαδημία της ΣΚΟΛΕΜ όπου σε συνεννόηση με την ΣΚΟΛΕΜ αποφασίστηκε όπως φέρει το όνομά μου, λόγω των μεγάλων και διαχρονικών διεθνών επιτυχιών και διακρίσεων μου στην αγωνιστική μου καριέρα, καθώς και ως πρώτης κύπριας γυναίκας Ολυμπιονίκης της Κύπρου. Ως η μοναδική προπονήτρια της ακαδημίας, η αποστολή μου είναι η εξεύρεση και εξέλιξη ταλέντων, από τις ηλικίες 11-21 χρονών. Επικεντρώνομαι, όχι μόνο στις νεαρές ηλικίες, αλλά και στην ανάπτυξη ενός υγειούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους τους αθλητές μας. Τα καθήκοντά μου ως εργοδοτούμενη της ΣΚΟΚ, μέσω της επαγγελματικής αποκατάστασης αθλητών του ΚΟΑ, είναι προπονήτρια και υπεύθυνη εξεύρεσης ταλέντων».

Πόσες μέρες την εβδομάδα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις;

«Οι προπονήσεις στην ακαδημία μας πραγματοποιούνται πέντε ημέρες την εβδομάδα, με την οχτάωρη σε καθημερινή βάση παρουσία μου στα γήπεδα του σκοπευτηρίου Λεμεσού και έδρας μου».

Τι περιλαμβάνει το καθημερινό πρόγραμμα;

«Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει αρχικά με την άφιξη των νεαρών σκοπευτών στο γήπεδο δέκα περίπου λεπτά διατάσεις και dry-shooting στους βατήρες, μετά ακολουθεί η τεχνική εκπαίδευση, η οποία κρατεί 1-4 ώρες περίπου, αναλόγως του αριθμού των σκοπευτών στη συγκεκριμένη προπόνηση. Η προπόνηση συνηθίζεται να μοιράζεται σε ομάδες, λόγω των διαφορετικών ωραρίων των σκοπευτών, λόγω σχολείου, ιδιαίτερων μαθημάτων ή άλλων υποχρεώσεών τους. Με την καθοδήγησή μου ορισμένοι σκοπευτές, προαιρετικά πάντα, μετά την προπόνηση ή και άλλη ημέρα, ακολουθούν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα φυσικής εκγύμνασης. Επίσης, κάποιοι από αυτούς επισκέπτονται και αθλητικούς ψυχολόγους. Τα πιο πάνω, λόγω της εμπειρίας που είχα, είναι πολύ σημαντικά, μιας και εγώ δεν είχα κάποιον έμπειρο σκοπευτή ή αθλητή να με συμβουλεύσει και να με καθοδηγήσει σε μικρή ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό να τους καθοδηγώ και να τους προτείνω να επισκέπτονται επαγγελματίες, οι οποίοι θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στον δρόμο τον οποίο αποφάσισαν να ακολουθήσουν, αυτόν του πρωταθλητισμού. Τα νεαρά ταλέντα της ακαδημίας έχουν την ευκαιρία και την τύχη και πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι έχουν ως προπονήτρια κάποια, η όποια βρισκόταν στην ελίτ των αθλητών παγκόσμια επί πολλά χρόνια και η οποία έχει ζήσει στην ουσία βαθιά και έντονα τον πρωταθλητισμό».

Για να διαπρέψει κάποιος στη σκοποβολή χρειάζεται να έχει έμφυτο ταλέντo, είναι άθλημα που «χτίζεται» με σωστή δουλειά ή και τα δύο;

«Για να διαπρέψει κάποιος στη σκοποβολή χρειάζεται και ταλέντο μεν, αλλά και τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση, καθώς και δυναμισμό, πείσμα, όρεξη και αγάπη για το άθλημα. Αν και είμαι σίγουρη ότι η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση σε έναν στόχο μπορεί να υπερισχύσει ενός ταλέντου που δεν έχει την όρεξη να δουλέψει για τους στόχους του. Αν βεβαίως ένας αθλητής έχει ταλέντο και την ίδια στιγμή τα χαρακτηριστικά που ανάφερα πιο πάνω, και με σκληρή δουλειά, αναμφισβήτητα θα πετύχει τους στόχους του, ίσως και πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Μετά από έναν χρόνο λειτουργίας της ακαδημίας, πώς σας κάνει να αισθάνεστε η καθημερινή επαφή με τα παιδιά;

«Μετά από έναν χρόνο λειτουργίας της ακαδημίας μας, το πάθος, οι γνώσεις και η αγάπη που έχω για το άθλημα της σκοποβολής τα προσφέρω και θέλω να τα μοιραστώ απλόχερα με τα νεαρά ταλέντα. Αυτό κάνω κάθε προπόνηση μαζί τους και πραγματικά με γεμίζει απόλυτα, με ευχαριστεί και με εξιτάρει την ίδια στιγμή να μπορώ να βοηθάω και να μεταδίδω όσα γνωρίζω και έχω περάσει και ζήσει τόσα χρόνια στον πρωταθλητισμό με τους μικρούς σκοπευτές της ακαδημίας μας. Το καλύτερο αίσθημα, όμως, είναι ο θαυμασμός που δείχνουν προς το πρόσωπό μου ως πρώην επαγγελματίας αναγνωρισμένη σκοπεύτρια, η υπακοή τους και η αφοσίωσή τους στο γήπεδο, αλλά και εκτός γηπέδου προς εμένα, όπως και η αθωότητα τους».

Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος σας ως προπονήτρια και ποια είναι η φιλοσοφία που θέλετε να περάσετε στα παιδιά;

«Ο μακροπρόθεσμος στόχος μου ως προπονήτρια είναι η ανάδειξη αθλητών, πρωταθλητών διεθνούς επιπέδου και την ίδια στιγμή δυνατών και πειθαρχημένων αθλητών και ατόμων. Η φιλοσοφία που θέλω να περάσω στα παιδιά της ακαδημίας είναι απλή. Με σκληρή δουλειά, αφοσίωση, πειθαρχία, όρεξη, υπομονή και επιμονή μπορούν από μικρή ηλικία να πετύχουν τους στόχους τους και να φτάσουν ψηλά. Το σωματείο της ΣΚΟΛΕΜ και εγώ ως προπονήτρια των νεαρών ταλέντων, προσπαθούμε με όλη μας την αγάπη προς το άθλημα της σκοποβολής να τους προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για να πετύχουν τους στόχους τους».

Μια αθλήτρια με τόσες διεθνείς διακρίσεις, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και σε ποιο βαθμό η ενασχόληση με την ακαδημία κάλυψε το κενό αυτό;

«Η μακρόχρονη ψυχολογική κούραση του πρωταθλητισμού με έκανε να πάρω τη δύσκολη απόφαση να δώσω τέλος στην αθλητική μου καριέρα. Αμοιβαία τα αισθήματα που είχα μετά από το τέλος τόσων χρονών αγωνιστικής δράσης. Παράξενο συναίσθημα! Ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Η ενασχόλησή μου με τα νεαρά ταλέντα της ακαδημίας, κάλυψε το κενό που είχα. Το αίσθημα του να είμαι δίπλα στους μικρούς σκοπευτές στις προπονήσεις μας, αλλά κυρίως στους αγώνες, είναι εξίσου έντονο και όμορφο».

Με τη δική σας εμπειρία από τον υψηλό ανταγωνισμό, ποιες αξίες θεωρείτε πιο σημαντικές να καλλιεργηθούν στα παιδιά που ξεκινούν τη σκοποβολή σήμερα;

«Μεγάλωσα με τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, της πειθαρχίας, του σεβασμού, της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της υπακοής. Αυτές τις αξίες κράτησα και στον πρωταθλητισμό και αυτές με βοήθησαν να πετύχω τους στόχους μου και να φτάσω στην ελίτ των αθλητών του κόσμου. Τις ίδιες αξίες προσπαθώ να μεταφέρω στα νεαρά ταλέντα της ακαδημίας».

Αν είχατε απέναντί σας μια μικρή αθλήτρια που ονειρεύεται μια πορεία σαν τη δική σας, ποια συμβουλή θα της δίνατε και δεν θα θέλατε να ξεχάσει ποτέ;

«Βάσει της εμπειρίας μου, ο πρωταθλητισμός δεν είναι τόσο αθώος, ούτε τόσο εύκολος, ούτε τόσο όμορφος όπως τον κάνουνε ή όπως εμείς σαν πρωταθλητές και πρωταγωνιστές τον κάνουμε να φαίνεται στον κόσμο και δεν έχει ροδοπέταλα. Είναι σκληρός, τις περισσότερες φορές ψυχοφθόρος, βασανιστικός και άδικος. Παρόλα αυτά έχει και πολλά καλά τα οποία αν φτάσεις να πετύχεις, πλέον ξεχνάς όλα τα αρνητικά συναισθήματα, καταστάσεις και προσπαθείς για ακόμη πιο ψηλά, πιο δυνατός και πιο έμπειρος. Και ξανά από την αρχή. Ο πρωταθλητισμός είναι σαν ένας κύκλος γεμάτος από συναισθήματα και καταστάσεις που θα σε κάνουν να απογοητευτείς, να κλάψεις, να λυπηθείς, να θυμώσεις , να γελάσεις, να χαρείς, να πανηγυρίσεις. Και όλα αυτά τα περνάς μόνος σου. Έτσι και εγώ στον μοναχικό και δύσκολο δρόμο του πρωταθλητισμού θα συμβούλευα μια μικρή αθλήτρια να επικεντρωθεί όσο πιο νωρίς γίνεται στους στόχους της προσπαθώντας να τους πετύχει, με τη στήριξη των σωστών επαγγελματιών του αθλήματος της, καθώς και της οικογένειας της και σε τίποτε άλλο που μπορεί να τη βγάλει εκτός της πορείας και εκτός του ονείρου που η ίδια έχει φανταστεί. Θα τη συμβούλευα να δουλεύει ανελλιπώς για την εκπλήρωση των στόχων της, πάντα με σωστή, σκληρή δουλειά, αυτοπεποίθηση, πείσμα και τσαμπουκά».

Πείτε μας λίγα λόγια για τον σκοπευτικό αγώνα που διοργανώνει η ακαδημία σας στις 6 Δεκεμβρίου…

«Ο σκοπευτικός αγώνας που διοργανώνει η Ακαδημία Σκητ ΣΚΟΛΕΜ «Άντρη Ελευθερίου», υπό την αιγίδα της ΣΚΟΛΕΜ στις 06/12/25 ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 08:30 στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι, γίνεται με πρωτοβουλία δική μου. Στο αγώνα θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες του αθλητικού και πολιτικού κόσμου απονέμοντας τα έπαθλα η ώρα 16:30 της ίδιας ημέρας στους νικητές του αγώνα. Επίσης, θα γίνουν κληρώσεις με πολλά πλούσια δώρα και θα υπάρχουν διαθέσιμα μεζεδάκια, σνακς και γλυκά για όλους. Όλα τα καθαρά έσοδα του αγώνα θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο στα νεαρά ταλέντα της ακαδημίας μας, με σκοπό τη στήριξη και ενίσχυση της προετοιμασίας τους για την ομαλότερη επίτευξη των στόχων μας. Ο αγώνας θα είναι ανοικτός για όλες τις ηλικίες. Η συμμετοχή ή απλά και μόνο η παρουσία του κόσμου στον αγώνα συμβάλλει στη στήριξη και υποστήριξη των ταλέντων του τόπου μας ενισχύοντας την προετοιμασία και την εξέλιξη τους στο άθλημα της σκοποβολής. Να έρθουν και να γνωρίσουν τα νεαρά ταλέντα της Κύπρου στο άθλημα της σκοποβολής, του Ολυμπιακού Σκητ από κοντά!».