Έχει γίνει κακή συνήθεια για τον ΑΠΟΕΛ και το «πληρώνει»

Ο ΑΠΟΕΛ για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε χωρίς νίκη αφού εξήλθε ισόπαλος 1-1 με την Ανόρθωση εκτός έδρας. Και θα κλείσει τον α΄ γύρο αήττητος, με τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες μακριά από το ΓΣΠ.

Ωστόσο, το ισόπαλο αποτέλεσμα, το οποίο ήρθε με γκολάρα του Κούτσακου στο 88΄, δεν ικανοποιεί και χάνεται έδαφος από την κορυφή. Είναι στο -4 από τον Άρη που είναι ο επόμενος του αντίπαλος (07/12), ενώ αν νικήσει η Πάφος FC, τόθε η διαφορά θα πάει στους έξι βαθμούς.

Το γεγονός ότι, στα τέσσερα τελευταία ματς μένει πίσω στο σκορ και... τρέχει, έχει γίνει μία κακή συνήθεια. Φυσικά με την ΑΕΛ, προηγήθηκε και έχασε αλλά με τον Εθνικό Άχνας,, Ομόνοια και Ανόρθωση, έκανε πολύ δύσκολη τη ζωή του. Και το «πλήρωσε». Του λείπει η φαντασία και έχει πολλά νεκρά διαστήματα που τον βγάζουν εκτός ρυθμού.

Ο Γκαρσία που ανέλαβε ευθύνες, καλείται άμεσα να βρει τι πάει λάθος. Ξέρει και ο ίδιος πως σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δεν μπορείς να είσαι... ήσυχος σε κανέναν αγώνα. Να σημειωθεί πως συμπλήρωσαν κάρτες οι Τομάς και Μάγιερ, οι οποίοι, θα εκτίσουν την ποινή με την Ε.Ν. Ύψωνα ώστε να είναι διαθέσιμοι κόντρα στον Άρη.