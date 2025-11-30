Πριν από 153 χρόνια, ένας αγώνας που θα μείνει για πάντα στην Ιστορία...

Πέρασαν 153 χρόνια από τότε. Σαν σήμερα, 30 Νοεμβρίου το 1872, Αγγλία και Σκωτία έδωσαν τον πρώτο επίσημο αγώνα ποδοσφαίρου. Ήταν μία ημερομηνία που αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη ραγδαία εξάπλωση του πιο διάσημου αθλήματος στον πλανήτη. Το παιχνίδι που έληξε ισόπαλο, παρακολούθησαν 4.000 θεατές και είναι αναγνωρισμένος από τη FIFA ως ο παλαιότερος διεθνής ποδοσφαιρικός αγώνας.

Και οι έντεκα παίκτες της Σκωτίας επιλέχθηκαν από την Κουίνς Παρκ. Από την άλλη, η Αγγλία, ήταν στελεχωμένη από εννέα διαφορετικούς αγγλικούς συλλόγους. Ο αγώνας αρχικά προγραμματίστηκε για τις 14:00 αλλά καθυστέρησε 20 λεπτά λόγω ομίχλης.

Όπως σημειώνεται στα βιβλία της Ιστορίας, οι Άγγλοι φορούσαν λευκή εμφάνιση και καπέλο, ενώ οι Σκωτσέζοι μπλέ σκούρα εμφάνιση με κεντημένο γαϊδουράγκαθο και κόκκινη κουκούλα.

