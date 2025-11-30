ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΑΕΛ - Απόλλων & ΕΝΥ-Πάφος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΑΕΛ - Απόλλων & ΕΝΥ-Πάφος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με δύο αγώνες συνεχίζεται σήμερα η δράση της 12ης αγωνιστικής στην Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στις 17:00 στο Αμμόχωστος η Ένωση Νέων Ύψωνα υποδέχεται την πρωτοπόρο Πάφο με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 9.50 στη νίκη της ΕΝΥ, 4.85 στην ισοπαλία και 1.32 στην επικράτηση της περυσινής πρωταθλήτριας. Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 3.00.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος στις 19:00 στο Αλφαμέγα έχουμε το τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Απόλλωνα με την Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των τυπικά γηπεδούχων στα 3.55, την ισοπαλία στα 3.25 και τη νίκη της ομάδας του Σωφρόνη Αυγουστή στα 2.07. Η υπόδειξη κόκκινης κάρτας στον αγώνα προσφέρεται στα 3.35.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Λίγο ατυχία, λίγο απειρία... - Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι ο αγώνας της Παρασκευής»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και η λύτρωση της Πάφου στο 90+5΄

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Δείχνει πόσο δύσκολο είναι το πρωτάθλημα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Ελ Κααμπί απέτρεψε την «γκέλα» για τον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Θρίλερ στο «Αμμόχωστος» και λύτρωση... κορυφής στο 90+5΄ για την Πάφο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Bρήκε ξανά τον... δρόμο η Ίντερ με υπογραφή Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Απόλλων 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της ΑΕΛ στο «Alphamega»

ΑΕΛ

|

Category image

Ανάσα για Λίβερπουλ και... Σλοτ, άνοιξε λογαριασμό ο Τζίμας στην Μπράιτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έκανε ξανά: Χαμένο πέναλτι ο Πέπε; Γκολ ο Σούνιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα για το ντέρμπι με την ΑΕΛ με δύο αλλαγές

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στον Απόλλωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις φήμες πως εμπλέκεται στην αποχώρηση Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το πρώτο μετά τα σερί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σουάρες: «Στον Άγιαξ με φώναζαν χοντρό, σε Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα μου επιτέθηκαν…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη