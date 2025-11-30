Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΑΕΛ - Απόλλων & ΕΝΥ-Πάφος

Με δύο αγώνες συνεχίζεται σήμερα η δράση της 12ης αγωνιστικής στην Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στις 17:00 στο Αμμόχωστος η Ένωση Νέων Ύψωνα υποδέχεται την πρωτοπόρο Πάφο με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 9.50 στη νίκη της ΕΝΥ, 4.85 στην ισοπαλία και 1.32 στην επικράτηση της περυσινής πρωταθλήτριας. Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 3.00.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος στις 19:00 στο Αλφαμέγα έχουμε το τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Απόλλωνα με την Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των τυπικά γηπεδούχων στα 3.55, την ισοπαλία στα 3.25 και τη νίκη της ομάδας του Σωφρόνη Αυγουστή στα 2.07. Η υπόδειξη κόκκινης κάρτας στον αγώνα προσφέρεται στα 3.35.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!