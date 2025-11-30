ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λονδρέζικο ντέρμπι κορυφής υπό το βλέμμα της Σίτι - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ιδιαιτερα ενδιαφέρον το μενού της Κυριακής (30/11).

Στο «Στάμφορντ Μπριτζ» διεξάγεται η σημαντικότερη αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής για τη Premier League.

Η δεύτερη της βαθμολογίας Τσέλσι υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής (18:30) την πρωτοπόρο Άρσεναλ, στο λονδρέζικο ντέρμπι με το οποίο ολοκληρώνεται η 13η «στροφή», με τις δύο ομάδες να έχουν απόσταση έξι βαθμών στην κατάταξη. Οι μπλε μετρούν τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και κόντρα στους «κανονιέρηδες» θα κυνηγήσουν το τέταρτο διαδοχικό «τρίποντο», προκειμένου να πλησιάσουν στο -3 από το... ρετιρέ. Από την πλευρά της, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα, η οποία είναι αήττητη εδώ και τρεις μήνες στο πρωτάθλημα (7-2-0), καθώς ηττήθηκε για τελευταία φορά στις 31 Αυγούστου από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», θα παλέψει για το «διπλό», προκειμένου να αυξήσει κατάτι το προβάδισμα σε σχέση με τους «διώκτες» της. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο «μονομάχοι» προσέρχονται στο ντέρμπι με εξαιρετική ψυχολογία, ύστερα από τις σπουδαίες νίκες που πανηγύρισαν μεσοβδόμαδα στο Champions League, με την Τσέλσι να επικρατεί 3-0 της Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ να καταβάλει την αντίσταση της Μπάγερν Μονάχου με 3-1.

Το αποτέλεσμα αυτού του ματς ενδιαφέρει πολύ και τη Σίτι που νίκησε δύσκολα τη Λιντς και πλησίασε τις δύο Λονδρέζικες ομάδες.

Από εκεί και πέρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμετράται με την Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ» και θα επιδιώξει να βάλει τέλος σε ένα σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0-2-1), την ώρα που η Μπράιτον των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα θα διεκδικήσει τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα αντιμετωπίζοντας στο «Σίτι Γκράουντ» τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία θα παλέψει για το τρίτο σερί «τρίποντο».

Τέλος, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου στο "London Stadium" με στόχο να αφήσει πίσω τη συντριβή 4-1 που γνώρισε μεσοβδόμαδα από την Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ» για το Champions League, αλλά και γενικότερα το κακό... φεγγάρι στο πρωτάθλημα, κατά το οποίο μετράει μόλις μια νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια (1-0-6).

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1

(81'πέν, 86' Τιάγκο, 90'+2 Ουατάρα - 85' πέν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2

(1',90'+1 Φόντεν, 25' Κβάρντιολ - 49' Κάλβερτ-Λιούιν, 68' Ενμετσά)

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2

(30' πέν. Λε Φι, 46' Τραορέ, 69' Μπρομπέι - 7' Αντλί, 15' Ανταμς)

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4

(69' Ντιούσμπερι-Χολ - 1',58' Τιαό, 25' Μίλεϊ, 45' Βολτεμάντε)

Τότεναμ-Φούλαμ 1-2

(59' Κούντους - 4' Τέτε, 6' Γουίλσον)

Κυριακή 30/11

14:00 Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 

16:05 Άστον Βίλα-Γουλβς

16:05 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον

16:05 Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ

18:30 Τσέλσι-Άρσεναλ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 29

Μάντσεστερ Σίτι 25 -13αγ.

Τσέλσι 23

Σάντερλαντ 22 -13αγ.

Άστον Βίλα 21

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπράιτον 19

Μπρέντφορντ 19 -13αγ.

Μπόρνμουθ 19 -13αγ.

Τότεναμ 18 -13αγ.

Νιούκαστλ 18 -13αγ.

Μάντσεστερ Γ. 18

Έβερτον 18 -13αγ.

Λίβερπουλ 18

Φούλαμ 17 -13αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11 -13αγ.

Μπέρνλι 10 -13αγ.

Γουλβς 2

