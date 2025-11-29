Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

Ήταν από τους διακριθέντες στη νίκη που πέτυχε η Ομόνοια επί της Ντιναμό Κιέβου για το Conference League. Ο Ευάγγελος Ανδρέου κέρδισε το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκαν οι πράσινοι και γενικά είχε πολύ καλή εμφάνιση.

Μοιάζει σαν όνειρο για τον 23χρονο ακραίο επιθετικό, το τελευταίο τρίμηνο. Από τον... παραγκωνισμό που έτυχε από τον Πάολο Τραμετσάνι που τον έθεσε εκτός πλάνων της ΑΕΛ, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη φανέλα της Ομόνοιας και τις εμφανίσεις που δείχνουν πως είναι έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία.

Και την παίρνει, όχι απλά ως κομπάρσος αλλά ως πρωταγωνιστής. Για αυτό άλλωστε πήρε και κλήση πρόσφατα στην Εθνική Κύπρου.

Χ.Χ