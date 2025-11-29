ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

Δικαιώνει τους πράσινους για την επιλογή τους...

Ήταν από τους διακριθέντες στη νίκη που πέτυχε η Ομόνοια επί της Ντιναμό Κιέβου για το Conference League. Ο Ευάγγελος Ανδρέου κέρδισε το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκαν οι πράσινοι και γενικά είχε πολύ καλή εμφάνιση. 

Μοιάζει σαν όνειρο για τον 23χρονο ακραίο επιθετικό, το τελευταίο τρίμηνο. Από τον... παραγκωνισμό που έτυχε από τον Πάολο Τραμετσάνι που τον έθεσε εκτός πλάνων της ΑΕΛ, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη φανέλα της Ομόνοιας και τις εμφανίσεις που δείχνουν πως είναι έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία.

Και την παίρνει, όχι απλά ως κομπάρσος αλλά ως πρωταγωνιστής. Για αυτό άλλωστε πήρε και κλήση πρόσφατα στην Εθνική Κύπρου.

Χ.Χ

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η τεσσάρα του Άρη επί της Ένωσης

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μαυροπράσινη απόδραση από το Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Οι παίκτες μου ακόμα δεν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αυτό το σημαντικό γρανάζι έμεινε εκτός αποστολής του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοσμά: «Ευελπιστούμε να σπάσει το ρόδι»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

BINTEO: Ο... μίδας Σένσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τούμπαρε την Αλαβές και έπιασε κορυφή στα 126ά γενέθλιά της η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα η Σίτι με ήρωα Φόντεν και συνέχισε το κυνήγι της Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύτρωση με Ντίας στο 90+3 για την Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίτλοι τέλους σε μια ιστορική συνεργασία: Ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε οριστικά να παραμείνει στην Παρτίζαν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Βιεϊρίνια κρατούσε το κλειδί της απόδρασης στο Δασάκι και σπουδαίο διπλό για Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο τρομερός στη Λεμεσό Άρης «καθάρισε» εύκολα την Ένωση και πέταξε στην κορυφή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ για το ντέρμπι - Οι απόντες

ΑΕΛ

|

Category image

Μπέλετς μετά από 2,5 μήνες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη