Ψάχνει αντί-Ρούτερ
ΓΗΠΕΔΟ
Στην Ομόνοια ψάχνουν τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Στιβ Ρούτερ ο οποίος κατείχε τη θέση του Τ.Δ της Ακαδημίας
Οι πράσινοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτόν τον ρόλο στην ομάδα καθώς η ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και η χρησιμοποίηση τους σταδιακά με τους... μεγάλους, αποτελεί διαχρονικό στόχο της διοίκησης Παπασταύρου.
Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που θα καλεστεί να αντικαταστήσει τον Ρούτερ ο οποίος αποτελεί παρελθόν, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.