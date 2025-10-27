Ψάχνει αντί-Ρούτερ

Οι πράσινοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτόν τον ρόλο στην ομάδα καθώς η ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και η χρησιμοποίηση τους σταδιακά με τους... μεγάλους, αποτελεί διαχρονικό στόχο της διοίκησης Παπασταύρου.

Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που θα καλεστεί να αντικαταστήσει τον Ρούτερ ο οποίος αποτελεί παρελθόν, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.