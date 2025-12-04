Η Ιταλία στο Μπέργκαμο με τη Β. Ιρλανδία για τα ευρωπαϊκά playoffs

Η Ιταλία, η οποία τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της πίσω από τη Νορβηγία, πρέπει να περάσει από τη διαδικασία των playoffs για τρίτη συνεχόμενη φορά. Αποκλείστηκαν από τη Σουηδία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία και στη συνέχεια από τη Βόρεια Μακεδονία για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία σημείωσε ότι «η Ιταλία είναι αήττητη στο Μπέργκαμο, με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες σε τέσσερις αναμετρήσεις».

Την τελευταία φορά που η εθνική Ιταλίας έπαιξε στο στάδιο Gewiss, τον περασμένο Σεπτέμβριο, νίκησε τη Λετονία με 5-0 στο ντεμπούτο του Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος διαδέχθηκε τον Λουτσιάνο Σπαλέτι τον Ιούνιο.

Αν νικήσει τη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία βρίσκεται στην 69η θέση της κατάταξης της FIFA, η Ιταλία, τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και 12η στον κόσμο, θα ταξιδέψει στις 31 Μαρτίου για να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα μεταξύ Ουαλίας (32η) και Βοσνίας/Ερζεγοβίνης (71η).

Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει τη θέση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί το επόμενο καλοκαίρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Πηγή: sdna.gr